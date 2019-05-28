İmamoğlu: Bizi terör örgütleriyle ilişkilendirmeyi bırakın

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir program sonrası kendisinin bazı medya organlarınca PKK ve ‘FETÖ‘ ile ilişkilendirilmesine dair “Bizleri terör örgütleriyle ilişkilendirmeyi bırakın” dedi.

Fotoğraf: CHP

İmamoğlu HaberTürk kanalında katıldığı programda ”PKK’ya FETÖ’ye ve özellikle yabancı basının Türkiye üzerine İstanbul seçimleri üzerinden tartıştığı, konuştuğu meselelere ilişkin bir mesajınız olur mu?” yolundaki soruya ”Ne olabilir ki? Gelin Türkiye’yi hep beraber yönetelim sayın cumhurbaşkanı, 24 Haziran’da yetki almış sayın AK Partililer…”diye yanıt vermiş, ancak o anlar “Gelin Türkiye’yi hep beraber yönetelim” cümlesinden sonrası kesilerek sosyal medyada dolaşıma sokulmuştu.

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İmamoğlu, Arnavutköy’de vatandaşlara seslendiği konuşmasında, seçim konuşmalarında insanları rahatsız edecek ifadelerden kaçındığını söyledi.

Programda söylediği sözlerin arkasında olduğunu ifade eden İmamoğlu şöyle konuştu: “Ben ne diyorum. Kardeşim bizleri terör örgütleriyle ilişkilendirmeyi bırakın. Aklınızı başınıza alın. Bu ülkenin ekonomiyle ilgili, uluslararası sorunları var, terörle ilgili sorunları var. Gelin bu sorunları hep beraber çözelim diyorum. Günün sonunda bu arkadaşlar bizim video işini saptırıp, ekleyip çıkartıp sözüm ona terörle ilişkili hale getirmeye çalışıyorlar.”

‘Onların derdi kendilerine ayrılan para’

İBB bütçesinin doğru kullanılmadığı söyleyen İmamoğlu, ihtiyaçlı ailelere ve eğitim destek paketleriyle eğitime destek olacağını belirtti.

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İmamoğlu sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: “Onların dertleri, ‘Acaba bize ayrılan paraya bir şey mi olacak?’ Dertleri Ekrem’le. Ben diyorum ki bu şehrin insanlarına dağıtacağım. Onlar diyor ki biz paramızı isteriz. Bu kadar net. Hesapları kitapları bu. Ama göreceksiniz. Bu şehir huzura kavuşacak.”