İmamoğlu: Bize verselerdi maskesiz ev kalmamıştı; hastane tümüyle yanlış proje

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyelerin durdurulan bağış kampanyasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı’nın geçen hafta cuma günü soruşturma başlattığını söyledi.

Fotoğraf: İBB

İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere 11 CHP’li büyükşehir belediyesi, corona virüsünden ekonomik olarak etkilenenler için yardım kampanyası başlatmıştı. Ancak İçişleri Bakanlığı, valilikten izin alınmayan kampanyaların geçersiz olduğu yönünde genelge yayınlarken, banka hesaplarına bloke konmuştu. İBB karara karşı dava açmıştı.

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‘Kim imza atmışsa o acizliğin parçasıdır’

Sözcü’den Özlem Güvemli’ye konuşan İmamoğlu, soruşturmanın sadece İBB’ye değil Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne de açıldığını, diğer belediyelere de müfettiş gideceğini söyledi.

İBB’nin Vakıfbank’taki hesabında biriken 900 bin lira bağış parası üstündeki blokajın devam ettiğini hatırlatan İmamoğlu şöyle konuştu: “Şu anda hala blokaj duruyor, hukuki başvurumuzu yaptık. Mahkeme valilikten yanıt istedi. 15 gün süre verildi. Süre henüz dolmadı. Bu eninde sonunda çözülecek. Şu anda bankaların yaptığı hukuksuz ve korkudan yapılmış bir işlem. Korkuyla yapılmış işlem de bankacılık tarihinin kara lekesidir.”

Toplumun belediyeye yaptığı bağışın önünün kesilmesinin ‘utanç verici‘ olduğunu ifade eden İBB başkanı soruşturma açılmasından ziyade, salgın döneminde güçlük çekenlere yardım amacıyla kullanılacak kaynakların engellenmesinin daha üzücü olduğunu dile getirdi.

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İmamoğlu şöyle konuştu: “Bağışla ilgili süreç hakkında soruşturma başlattı İçişleri Bakanlığı. Bakanlıktan bir müfettiş geldi soruşturmayı yapıyor. Soruşturma yapabilirsiniz. Ama kalkıp vatandaşa ait bir parayı bankada bloke etmek çok aciz, çok zavallı bir tavırdır. Buna yukarıdan aşağı kim müdahale ettiyse, kim talimat verdiyse, kim imza atmışsa, o acizliğin, o zavallılığın bir parçasıdır.”

İBB’nin Nurettin Sözen döneminde kurulmuş olan İstanbul Vakfı üstünden bağış toplamak için valiliğin iznine başvurulduğunu belirten İmamoğlu, bundan da henüz sonuç alınamadığını söyledi.

‘Havalimanındaki hastane tümüyle yanlış proje’

İmamoğlu, İstanbul’da Atatürk Havalimanı arazisinde yapımı devam eden hastane inşaatına da değinerek, bunun ‘tümüyle yanlış’ bir proje olduğunu savundu.

İmamoğlu şunları söyledi: “Oradaki süreci bilmemeniz sizin ruhunuzu rahatlatıyor emin olun. Ama benim oradaki süreci tamamen bilmem inanın hiddetimi arttırıyor. Böyle bir yanlış süreç yönetimi olamaz. Önce inşaatın başladığı yer tümüyle yanlıştı. Tepkimizi gösterdik vazgeçtiler. Paldır küldür havalimanının diğer tarafına geçtiler. İki tane pisti mahvettiler. Ne yaptıklarını kendileri de bilmiyorlar. İstanbul tarihine utanç olarak geçecek bir iş. Girişi çıkışı mümkün olmayan, asla müdahale edilemeyecek bir alana bir sahra hastanesi adı altında başka bir şey yapıyorlar.

Havalimanının güvenlik duvarını iki noktada yıktılar. Asker var orada. Büyük bir maliyetle yapıyorlar. Bence Sağlık Bakanlığı da uzaktan izleyip utanıyordur yapılandan.

Çünkü bu yapılan sahra hastanesi falan değil. Müdahale edemiyoruz. Gereken her yere başvurularımızı yaptık, hukuki mücadele de vereceğim. İstanbul’a ihanet ediliyor. Diyecekler ki zaten havalimanını kaldıracaktık. Bugünün konusu mu bu? Bir taşla iki kuş vuralım mı diyorsunuz? Sancaktepe’deki yer de sorunlu. Sağlık Bakanlığı’na devredilmiş askeri bir alan. Bence ulaşımı alakasız bir noktada. Kendi yerel yönetimleri bile rahatsızlığını dile getirdi. Çok yanlış iki nokta. Hangi akılsız akıl devrede bilmiyorum.”

Bütçede 5.5 milyar lira kayıp

Salgının 2020 yılı bütçesinde yaklaşık 5.5 milyar lira civarında kayba neden olacağını ifade eden İmamoğlu, bu konuda Türkiye Belediyeler Birliği’nin çözüm üretmediğini, yerel yönetimlere katkı paketi hazırlanması gerektiğini belirtti.

‘Bize verselerdi maskesiz ev kalmamıştı’

İmamoğlu, vatandaşlara maske dağıtımında yaşanan aksaklılara değinerek, “Bize verselerdi bugün İstanbul’da maskesiz ev kalmamıştı” dedi.

Hükümet geçen hafta maske satışının yasaklandığını belirterek, PTT üzerinden 20-65 yaş aralığındaki vatandaşlara haftada beş adet ücretsiz maske dağıtılacağını açıklamıştı. Yoğun talep üzerine maske başvuruları ePttAvm’den e-Devlet’e kaydırılmış, daha sonra dağıtımın eczanelerde yapılacağı duyurulmuştu. Eczanelerde maske dağıtımının Sağlık Bakanlığı’nın vatandaşlara göndereceği kodla sağlanacağı belirtilmişti. Eczacılar sistemin işlevsel olmadığını söylüyor.

İmamoğlu şöyle konuştu: “Türkiye’deki maske stoğunu bakanlık bloke etti, hepsini aldı. Biz şu anda dönem dönem maske bulamıyoruz.

İSMEK ile 1 milyona yakın maske üretmek için çalışmalara başladık. Madem maskeyi stokladınız bunu PTT’den ilan ederek kargo ile vatandaşa ulaştırma büyük bir külfet. Niye en büyük aracınızı kullanmıyorsunuz? En büyük aracınız belediyeler. İstanbul’da bir büyükşehir belediyeniz, 39 da ilçe belediyeniz var.

Yollayın bize, sahada vatandaşımıza dağıtalım. Bir haftadır 10 gündür başvuruda bulunmuş cevap alamamış milyonlarca vatandaşımız var. O gün bize verselerdi bugün İstanbul’da maskesiz ev kalmamıştı.”

Uzlaşı çağrısı

‘Corona’ krizinin uzlaşıyla atlatılabileceğini belirten İmamoğlu, bu aşamada iktidar-muhalefet yaklaşımından uzaklaşılması gerektiğini ifade etti.