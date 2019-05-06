İmamoğlu: Hakkımızı söke söke alacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK’nın İstanbul kararına ilişkin, “Biz ısrarla kucaklaşacağız” dedi.

Fotoğraf: CHP

YSK, İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar vermişti. Yediye dört oy çokluğuyla alınan karar ‘sandık kurullarının oluşturulmasında yapılan usulsüzlüklere’ dayandırılmıştı.

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İmamoğlu:

Kazandığımız bu seçimi 31 Mart akşamı elimizden almaya çalıştırlar. Emeğimizi çalmaya çalıştılar. AA’nın utanmaz yöneticileri 12 saat bilgi paylaşamadı.

Umudunuzu yitirmeyin, buradayız, asla vazgeçmeyin.

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O gece demokrasimize ihanet etmek isteyenler gecenin bir vakti saat 10:00’da 3 bin küsür oyla kazandıklarını açıkladılar.

Bu adamların gülünecek hali var, vallahi gülün.

Günün sonunda 31 Mart’tan sonra akıllarındaki tüm şeytanlıkları şaibeli işleri kendileri kazanamayınca gerekçe olarak ürettiler.

Biz o akşam o kadar kararlı olmasaydık, inanın ki çıkıp atı alan Üsküdar’ı geçti diyeceklerdi, dedirtmedik!

Demokrasi mücadelesi verdiniz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dediniz.

Bu vatan cumhuriyet için mücadele edecek 82 milyon insanla dolu. Tam 82 milyon! Tam 82 milyon!

Ben YSK’yı kınıyorum. Baskılara boyun eğdiler.

Şimdi YSK karar açıklıyor. Efendim neymiş sandık kurulları şaibeliymiş. Ya kardeşim aynı kurullarla geçen yıl cumhurbaşkanı seçtin. Anayasa değiştirdin. O zaman anayasa da şaibelidir cumhurbaşkanlığı seçimi de. Şaibeli olduğunu düşünmüyorsanız bizim İstanbul seçimlerinin anamın ak sütü kadar helal olduğunu biliyorum.

Yolumuz uzun gençliğimiz var.

Asla vazgeçmeyeceğiz, çünkü ben diyorum ki bu yolu yürürken ben asla yalnız yürümeyeceğim. Ben 16 milyon İstanbulluyla yürüyeceğim. Ben artık inanıyorum ki toplumun bütün vicdanı bizimle.

Bütün Türkiye’nin vicdanı, adalet duygusu bizimle beraber. Ben bunu biliyorum. Cumhuriyetimizi, bu ülkenin bu şehrin itibarını ayaklar altına almak isteyenler olanbilir. Ama biz 82 milyon insan bu bir avuç insana değerlerimizi yok ettirmeyeceğiz.



Biz süreci en sağlıklı şekilde yönetmeye kararlıyız. İstanbul’un her yerinde kaygı duymuş umutsuz olmuş olabilirler. O mahallede göz yaşı döken genç kızlarımız genç evlatlarımız vardı. Ağlamasınlar silsinler göz yaşlarını buradayız hep beraber çalışacağız. Bizden kavga bekleyenler huzursuzluk umanları şaşırtacağız. Yarından itibaren her anımı sizinle paylaşacağım. Demokrasi adına mücadelemizi hep birlikte yapacağız. Yarın sabah Ankara’ya gideceğim, CHP yöneticilerimizle genel başkanımla görüşeceğim. İttifak partileriyle konuşacağım. İstanbul için Türkiye için cumhuriyet için Atatürk ve bize emanet ettiği ilkeler için en doğru kararı vereceğiz.

Lütfen bu süreçte benim hemşerilerim demokrasi adına hakkımızı arasınlar. Efendim iş insanıymış, sanatçıymış konuşamazmış. Konuşacak konuşacak, artık konuşma vakti.

Ben miye kabul görmediğimi söyleyeyim mi? Ne nedim ben? Ben bir kişiden talimat almayacağım dedim, 16 milyon insandan talimat alacağım dedim. Artık kişilere gruplara partilere vakıflara cemaatlere yer yok dedim. Millet var millet. İşte onun için sevmediler, istemediler.

Ben çocuklarımdan, eşimden, annemden helallik alarak yola çıktım.

Daha acı bir şey söyleyeyim mi? YSK’da o haince kararı alanlara söylüyorum. Buradan verdiğim mesajlarla inanın onların bile çocuklarının torunlarının hayatlarını kurtaracağım.

Buradan herkese ses veriyorum.

Türkiye’nin ekonomik olarak düştüğü durumu, itibarsızlığı bir 45 gün daha kazanıp pisliklerinitemizlemek için bir karar aldırmış olabilirler.

Ama size söyleyeyim, biz güler yüzle, sevgiyle, saygıyla, hakkımızı söke söke alacağız.

Ben bu şehrin 16 milyon insanının ahlakına güveniyorum.

Hep birlikte kazanacağız göreceksiniz.

Bazı insanlar partileri için prensiplerini değiştirir, bazı insanlar da prensipleri için partilerini değiştirir.

Onları bu güzel Ramazan gününde düşünmeye davet ediyorum.

Sakın güler yüzünüzü kaybetmeyin.

Sakın umudu kaybetmeyin, umut burada.

Bu yanlış kararların alınan kararların altına imza atan, bu mübarek Ramazan ayında allaha havale ediyorum.

Bizim demokrasi ruhumuz onlardan hesap soracak. Ve ben kendimi ve bu mücadelemi sizlere emanet ediyorum. Her anımı sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Benimle beraber olun. Sizi çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Göreceksiniz her şey çok güzel olacak sağ olun var olun.