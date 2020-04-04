İmamoğlu: Bir süre sonra ilan etseler de gereği kalmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, salgın sürecinde kademeli tedbir almayı mantıklı bulmadığını belirterek İstanbul için katı önlem alma çağrısını yineledi. İmamoğlu, “‘Sokağa çıkmayın’ şeklindeki uyarıların bence son günlerini yaşıyoruz. Çünkü, bir süre sonra artık yaygınlaşan hastalık ortamından sonra, bunu ilan etseniz de gereği kalmayacak” dedi.

Fotoğraf: İBB

Dün akşam Tele 1 canlı yayınına çıkan İmamoğlu, Uğur Dündar ve Merdan Yanardağ’ın sorularını yanıtladı. İmamoğlu, 31 ile giriş-çıkışın kapanması, maske zorunluluğu ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Katı tedbirlerin, bu sürecin daha sağlıklı atlatılmasına, daha kolay atlatılmasına ve ne yazık ki, daha az can kaybına sebep olduğu ortada…

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Verilere baktığımızda, bu kademeli geçişin çok sağlıklı olduğu düşünmüyorum… Veriler de gösteriyor ki, Türkiye’de İstanbul’u kontrol altına aldığımız takdirde, diğer şehirlerde de gerçekten sıkı bir tecrit uygulandığı takdirde biz, bu salgınla çok iyi bir mücadele verebiliriz…

İllerde kurulmasına karar verilen Pandemi Kurulu’na, ilk defa geçen cumartesi davet edildim. Benimle birlikte bazı bilim insanları da sokağa çıkma yasağında ısrar ettiler ve geç kalınmaması noktasında da uyardılar. Açıklanan her tedbiri anlamlı buluyorum ama bir yanıyla da yetersiz buluyorum. “

‘Parti, makam umrumda değil’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlarına seslenirken sarfettiği,“Bu dönem bir fırsata çevrilebilir. Milletimizin gönül kapılarını açabiliriz” sözleri anımsatıldıktan sonra yöneltilen “Merkezi hükümet ile salgınla mücadelede yeterli koordinasyona sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz” sorusuna şu yanıtı verdi:

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“Şu an birinci mesele dünyada, insanlık, insan, insanın yaşamı, insanın var olma mücadelesi. Böyle bir ortamda, böyle bir atmosferde benim partim az kazanacakmış, çok kazanacakmış, hiç umurumda değil. Parti neymiş Allah aşkına? Makam neymiş şu anda? İnsan ayrıştırmak, bu süreçte siyasi fayda düşünmek bizim tarzımız değil.”

‘İBB’nin bir ayda 700 milyon lirayı aşkın kaybı var’

Bir ayın içerisinde sadece İBB’nin gelir kaybının 700 milyon lirayı aştığının altını çizen İmamoğlu, merkezi yönetimle yaşanan kampanya kriziyle ilgili ise bu polemiği daha fazla sürdürmek istemediğini belirterek şunları söyledi: “Efendim devletimiz de kampanya başlatmış. Tamam. Bizden sonra başlattı. Kampanyamız daha sonra başlasaydı, başımız üstüne, bu iş yanlış bir iş olurdu. Ama biz, bir yola çıktık. Yani bunu, bu şekle getirmenin hiçbir anlamı yoktu. Güzel güzel giderdi. Biz, devletimizin kampanyasına da destek veriyoruz. Ne demek yani? Yeter ki insanlarımız çare bulsun.”

‘Biz yardımları ulaştırmanın yöntemini buluyoruz’

Halka yardım etmelerinin engellenemeyeceğini belirten İmamoğlu şöyle devam etti: “Biz elbette farklı modeller buluruz. Bağış yapmak isteyen vatandaşlarımızla, bir vesileyle buluşuruz. Bize bağış yapmak isteyen insanlar hala var. Bizi arıyorlar ve biz onlarla ayni yardım üstünden ya da farklı modellerle, İstanbulluya ulaştırmak istedikleri bağışlarına, mutlak bir yöntem buluyoruz. “