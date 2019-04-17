İmamoğlu: Bir partiye değil tüm İstanbul’a hizmet başlamıştır

Seçimin ardından AKP cephesinden gelen itirazlar nedeniyle 17 gün gecikmeli olarak mazbatasını alan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbata töreninin ardından Saraçhane’de eski başkan Mevlüt Uysal’dan görevi devraldı.

İmamoğlu görevi devralmadan önce yaptığı konuşmada, “İstanbul’un hizmetleri şeffaf şekilde halka açılmıştır. Belediyenin çalışanları bir kişi, bir grup veya partiye değil 16 milyon kişiye hizmet etmeye bugünden itibaren başlamıştır” dedi.

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Devir teslim töreni öncesinde kapıda kendisini bekleyen gazetecilere seslenen İmamoğlu, Uysal’ın ‘dar makam odası’na basın mensuplarının alınmayacağını, fotoğraf servis edileceğini söyledi. Görevi devraldıktan sonra otobüs üzerinde dışarıda bekleyen kalabalığa sesleneceğinü belirten İmamoğlu cumartesi veya pazar günü İstanbulluları programını anlatmak üzere Saraçhane’ye davet edeceğini söyledi.

İmamoğlu şöyle konuştu:

“Çok onur duyuyorum mutluyum, gururluyum. bu mazbatayı 16 milyon insanımız adına devraldım. Kimsenin birbirinden farkı, üstünlüğü olmaksızın tüm hemşehrilerimiz adına almanın onurunu, gururunu yaşıyorum. Hak ve adalet kavramlarından, toplumun demokrasiye olan inancından asla vazgeçmedik. Bu şehirde yaşayan insanların sevgisi, saygısıyla oluşturduğu beraberlik duygudundan vazgeçmedik. Kimsenin hakkını yemedik, yedirmeyiz. Bundan da vazgeçmedik.”

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Sorumluluğunun bilincinde olduğunu, kentin sorunlarını bildiğini vurgulayan CHP’li başkan şöyle devam etti: “İstanbul’un belediyesi, koridorları ve hizmetleri şeffaf şekilde halka açılacak. Bu belediyede çalışan herkes bir kişi, bir grup veda partiye değil 16 milyon kişiye hizmet etmeye bugünden itibaren başlamıştır. Devam eden süreçler var bunun farkındayız. Kentte yaşayanların huzuru için bir an önce ilgili kurullardan net açıklama bekliyoruz. Bizim ve 16 milyon hemşehrimizin kafası net. 17 gündür süren belirsizliğin giderilmesi için sürecin en hızlı şekilde tamamlanmasını diliyorum.”

İmamoğlu konuşmasının sonunda bu kente belediyenin kurulduğu ilk tarihten beri bugüne emeği geçen herkese minnet ve şükran duygularımı ifade etti. İmamoğlu, “Sıra şimdi bizde, bu kentte yaşayanların maneviyatını, yaşam biçimin koruyarak hizmet edeceğimize hepinizin huzurunda söz veriyorum” dedi.Y