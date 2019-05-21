İmamoğlu: Tek bir müdürlük uygulanmayan fikirlere altı ayda 226 milyon lira ödedi

Millet ittifakının İstanbul belediye başkan adayı CHP’mi Ekrem İmamoğlu, İstanbul belediyesinde sadece bir müdürlüğün son altı ayda hayata geçirilmeyen fikir projelerine 226 milyon lira harcadığını açıkladı.

İstanbul büyükşehir belediye binası

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programı, programın konuğu İmamoğlu’nun belediyedeki israf konusunu ayrıntılı şekilde anlatmaya başlamasıyla birlikte erken bitirildi. Programın kapanışından önce İmamoğlu YSK tarafından seçimin yenilenmesi kararıyla son verilen 18 günlük belediye başkanlığı döneminde edindiği bilgilerin bir kısmını aktarma fırsatı buldu.

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Seçim kampanyasında İstanbul’da en önemli sorunun israf olduğunu anlatacaklarını belirten İmamoğlu şöyle dedi: “Son altı ayda tek bir müdürlükte fikir projesi olarak hazırlanan ama uygulanmayan projelere 226 milyon harcanmış. İsraf. İhtiyaç dışı araç masrafı 120 milyon. Yıllık bunlar. İsraf düzenini tasarruf düzenine dönüştüreceğiz.”