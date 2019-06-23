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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu söz verdi: Bu şehirde demokrasiyi inşa edeceğiz

İstanbul’un yeni belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü’nde seçmenlerine hitap etti.

Coşkulu bir kalabalığın toplandığı alana güçlükle ulaşabilen İmamoğlu konuşmasında, ‘kucaklaşma’ mesajı verdi.

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Satırbaşları şöyle:

“Artık partizanlık bitti, artık liyakat ve ahlak var. Artık hak, hukuk ve adalet var.

Zihninizdeki bütün önyargıları yıkın. Hiç kimsenin yaşamı, inancı bizi ilgilendirmiyor, herkesi kucaklamaya geldik.

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Yok Alevisi, Sünnisi… Bu şehirde azınlık diye bir kavram yok, biz bu şehirde Rumu, Ermenisi, Süryanisi, Yahudisi herkesi kucaklayacağız. Biz bu şehirde demokrasiyi inşa edeceğiz. Biz bu şehirde adaleti inşaa edeceğiz. Biz bu güzel şehirde size söz veriyorum geleceği inşaa edeceğiz.

Tam bağımsız Türkiye diyen, fikri hür ve vicdanı hür nesiller yetiştireceğiz. Size söz; biz bu şehirde ne altacağız, ne aldanan olacağız.

İstanbul’da seferberlik başlatacağız. Hepinize şunu söylemek istiyorum, kısa zamanda büyük işler başarmak istiyorum.

Siyasette de barışacağız. Bu toplum özgürlüklerle buluşacak. Ben milletim ve demokrasi inancına güveniyorum.

Ben sayın cumhurbaşkanı ve sayın rakibime de teşekkür ediyorum. Son mesajımızı söyleyelim: Her şey çok güzel olacak. İyi ki varsın İstanbul. Sağ olun var olun.”

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Anadolu Ajansı’na göre yenilenen İstanbul seçiminde saat 20.04 itibariyle sandıkların yüzde 99.4’ü açıldı. ‘Millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranı yüzde 54.03 iken ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım’ın oy oranı yüzde 45.09.

23 Haziran seçimi: Hangi anket şirketi ne demişti?

Farklı anket şirketlerinden 31 Mart’ta gerçekleşen ve sonrasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından tekrarlanmasına karar verilen İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimine dair tahminler yapılmıştı.

Akşam Postası / 23 Haziran 2019

İstanbul’un yeni belediye başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu Anadolu Ajansı’na göre yenilenen İstanbul seçiminde saat 21.59 itibariyle sandıkların yüzde 99.4’ü açıldı. ‘Millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranı yüzde 54.03 iken ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım’ın oy oranı yüzde 45.09. HDP’den İmamoğlu’na tebrik mesajı: Türkiye’yi demokratikleştirelim İmamoğlu’ndan seçim sonrası ilk tweet: Zamanı durduramazsınız Seçim sonucunun yankıları… […]

İmamoğlu, AKP’li belediyenin olduğu 12 ilçede Yıldırım’ın önünde

Yenilenen İstanbul seçimini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ta AKP’li adayların kazandığı 13, MHP’li adayın kazandığı bir ilçede, bu iki partinin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı’nın İstanbul adayı Binali Yıldırım’dan fazla oy aldı.

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