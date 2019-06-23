İmamoğlu söz verdi: Bu şehirde demokrasiyi inşa edeceğiz

İstanbul’un yeni belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü’nde seçmenlerine hitap etti.

Coşkulu bir kalabalığın toplandığı alana güçlükle ulaşabilen İmamoğlu konuşmasında, ‘kucaklaşma’ mesajı verdi.

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Satırbaşları şöyle:

“Artık partizanlık bitti, artık liyakat ve ahlak var. Artık hak, hukuk ve adalet var.

Zihninizdeki bütün önyargıları yıkın. Hiç kimsenin yaşamı, inancı bizi ilgilendirmiyor, herkesi kucaklamaya geldik.

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Yok Alevisi, Sünnisi… Bu şehirde azınlık diye bir kavram yok, biz bu şehirde Rumu, Ermenisi, Süryanisi, Yahudisi herkesi kucaklayacağız. Biz bu şehirde demokrasiyi inşa edeceğiz. Biz bu şehirde adaleti inşaa edeceğiz. Biz bu güzel şehirde size söz veriyorum geleceği inşaa edeceğiz.

Tam bağımsız Türkiye diyen, fikri hür ve vicdanı hür nesiller yetiştireceğiz. Size söz; biz bu şehirde ne altacağız, ne aldanan olacağız.

İstanbul’da seferberlik başlatacağız. Hepinize şunu söylemek istiyorum, kısa zamanda büyük işler başarmak istiyorum.

Siyasette de barışacağız. Bu toplum özgürlüklerle buluşacak. Ben milletim ve demokrasi inancına güveniyorum.

Ben sayın cumhurbaşkanı ve sayın rakibime de teşekkür ediyorum. Son mesajımızı söyleyelim: Her şey çok güzel olacak. İyi ki varsın İstanbul. Sağ olun var olun.”