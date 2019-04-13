İmamoğlu Beşiktaş maçında: Tribünlerden ‘Mazbatayı ver’ tezahüratı

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul’da büyükşehir belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, bugün Beşiktaş-Başakşehir maçını seyretti.

İmamoğlu taraftarları selamladı. (Fotoğraf: Twitter)

CHP’li yönetici, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın hemen yanında protokoldeki yerini alırken, tribündeki birçok taraftar İmamoğlu lehine tezahürat yaptı.

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Twitter’dan paylaşılan bazı videolara göre taraftarlar,“Mazbatayı ver, mazbatayı ver; İmamoğlu’na mazbatayı ver” sloganı attı.

İmamoğlu her ne kadar rakibinden daha fazla oy alsa da AKP’nin sandık itirazları nedeniyle henüz mazbatasını alamadığı için resmen görevine başlayamadı.