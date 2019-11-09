İmamoğlu Berlin’de Almanya başbakanı Merkel’le bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30. Yıl dönümü anmasında Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile bir araya geldi. Merkel’i İstanbul’a davet etti.

Fotoğraf: İBB

Merkel’in kendisini tebrik ettiğini söyleyen İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: “Kendisine Almanya – Türkiye ilişkilerinin çok önemli olduğunu ifade ettim. Bir ara ayrıldık. Sonra kendisi bizzat gelerek Federal Kongre’nin meclis başkanını bizzat tanıtmak istediğini söyledi. Sayın Merkel beni alıp yanına götürdü. Kendileriyle üçlü sohbet yaptık. Daha sonra da çiçeklerimizi bıraktık. Ardından da Sayın Cumhurbaşkanı ile bizi tanıştırdı. Güzel bir diyalog ortamı olmuş oldu.”

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İmamoğlu, Merkel’i İstanbul’a davet ettiğini ifade ederek, “‘Sayın Cumhurbaşkanının misafiri olarak geliyorum’ dedi. Ben de ‘İstanbul’da olduğunuzda programlarınızı takip edeceğim ve sizi mutlaka misafir etmek istiyorum’ dedim” diye konuştu.

İmamoğlu, değerlendirmelerinin ardından Berlin Belediye Başkanı Michael Müller’in onur konukları için verdiği öğle yemeği davetine katıldı. Burada Belediye Şeref Defteri’ni imzalayan İmamoğlu, yemeğin ardından Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass ile bakanlık binasında bir araya geldi.