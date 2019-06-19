İmamoğlu: Benden özür bekleyenin milyonlarca insana ‘özür borcu’ var

‘Millet ittifakı’nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, bu akşam Ümraniye’de düzenlediği mitingde, AKP’ye oy vermeyen seçmene ‘Zillet, terörist, hain’ diyenlerin milyonlarca insana ‘her gece, her gündüz her dakika, her saniye özür dilemesi gerektiğini’ söyledi.

Fotoğraf: CHP

Ümraniye’de binlerce kişiye konuşan İmamoğlu, AKP iktidarı tarafından kendisine yöneltilen ‘özür baskısına’ değinerek, şöyle dedi: ”Pazar günü, millet karar verecek. Milet karar verdikten sonra onun karşısında duracak kişi, henüz doğmadı. Yok böyle birisi. Millet iradesinin karşısında hiç kimse duramaz. Bizim inancımız tek: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Siz, milletçe bir de bu arkadaşlara demokrasi dersi vereceksiniz. Hatırlatalım mı bu arkadaşlara bazı şeyleri? Özür dilemeleri gereken milyonlarca insan olduğunu hatırlatalım mı? Millet İttifakı’na, yani bana, bu arkadaşlar, ‘zillet’ dedi mi? Türkiye’nin bir siyasi partisi olan HDP’li vatandaşlarımız bize oy verecek diye onlara ‘terörist’ dediler mi? Saadet Partili vatandaşlarımıza, onlara oy vermiyorlar diye ‘hain’ dediler mi? Milyonlarca insan. Bence, her gece her gündüz her dakika, her saniye özür dileyin. Biz, ahlaklı dili getirmekten vazgeçmeyeceğiz. Milletine hep güzel cümleler kuran, umut veren tavırdan vazgeçmeyeceğiz. Neymiş? ‘Azgın azınlık’. Lafa bak. Sizler, hakkını arayan milyonlarca insansınız. Sizler haklı çoğunluksunuz. Onlar, bir avuç insan.”

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İmamoğlu, mitinge katılanlara şöyle seslendi: “Ümraniye’nin çocukları burada. İstanbul’un geleceği olan çocuklar için çalışacağım. İstanbul’un dinamizmi, heyecanı olan gençler için, bu toplumun vicdanı kadınlar, anneler, pırıl pırıl genç kızlar için çalışacağım. Sizlere, ‘Son hafta sürprizim var’ demiştim. Aslında gerçekleşti. Yani, her şey çok güzel oldu, oldu. Ne mutlu bize. Biraz gülelim. Moralinizi hiç bozmayacaksınız. Ben, İstanbul’da 16 milyon güler yüzlü insan istiyorum. Herkes bunun içinde olacak.”

‘Maçı kaybetti, çocuklar gibi mızıkçılık yapıyor’

İmamoğlu, geçen pazar günü yapılan ortak canlı yayındaki televizyon tartışmasına da değinen İmamoğlu, söz konusu tartışma ile ilgili ‘soruları önceden aldığı’ iddialarına da şöyle yanıt verdi: ”6 aydır yalvarıyorum, ‘Gelin konuşalım’ diyorum. Neyse. Kabul ettiler. ‘O olsun’ dediler; olsun. ‘E bu olsun’ dediler; o da olsun. Şimdi neymiş efendim? Canlı yayından önce görüşmüşüz, görüşmemişiz. Yuhalamayın, gülün. Komikler, komikler, gülün. Size gülmek yakışıyor. Rakibimiz demedi mi: ‘Vız gelir, tırıs gider’. E ne oldu? Ne oldu biliyor musunuz? Maçı kaybetti. Çocuklar gibi mızıkçılık yapıyor. Tarihin gördüğü en mızıkçı davranış. Ben bunlara ve bu şekilde davrananlara bir tarif daha yaptım: ‘Bir avuç mızıkçılar’. Neymiş? İşin içinde gizli görüşmeler, gizli planlar yapmışız. Ayıptır. Şimdi de altı ay ‘Otelde görüştüler’ diye konuşurlar. Üzülüyorum ben bunlara. Kendi akıllarıyla alay ediyorlar. Ben, bunların inanın aklına bile gülüyorum. Her yerde dua ediyorum: Allah bunlara akıl versin.”

İmamoğlu, söz konusu iddiaların seçimden sonra unutulacağını ve rakiplerinin bu iddialar için ‘E seçimden önce olur!’ diyeceklerini ifade etti.

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‘Bir daha televizyona çıkmayacağım, bizim kanalımız meydanlar’

İmamoğlu, yandaş medyanın çabalarını da, “Nifak sokan illeti evinize sokmayın, kapatın televizyonları” diyerek eleştirdi. İmamoğlu, şöyle dedi: “Bu şehrin yoksulluğuyla mücadele edeceğim. Kimin parasını kime dağıtıyorsun diyorlar ya, onların helal paralarını bu şehrin 16 milyon insanına dağıtacağım. Bu şehre hak, hukuk, adalet duygularını getireceğiz. Her ailenin bir ferdi olmak istiyorum. Kime oy verirsen ver, nasıl yaşarsan yaşa, inançlara saygılı, birbirine selam veren, komşusunun kapısını rahatça çalan… Değerli hemşehrilerim, sizin aranıza nifak sokan, hangi illetse, evinizin içine sokmayın. Kapatın televizyonları. Zaten ben bir daha çıkmayacağım. Meydan meydan gezeceğim. Görmek isterseniz, bizim kanallarımız var, oradan izleyin. Her gün bir çuval iftira, yalan, dolan. Evde TV’yi kapatın, çoluğunuzu, çocuğunuzu, annenizi, babanızı dinleyin. Reyting düşsün, milletin huzuru büyüsün.”

Fotoğraf: CHP

İmamoğlu, İBB şirketlerinde çalışanların ‘zoraki olarak’ ilçe ilçe AKP adayı için çalıştırıldığını da söyleyerek, şöyle dedi: “Onlara gidin millet için çalışın diyeceğim. Kimse belediyeye patron seçmiyor. Bizim gibi hizmetkar lazım. Zorla mitinge gitmek yok diyeceğim. Allah bu devleti ve memleketi kibirden korusun. Ben, sizi kucaklayan bir belediye başkanı olacağım.”