İmamoğlu: Bence de Şeb-i Arus töreninde, yüce Kuran’ın Arapça okunması gerekir

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mevlana etkinliğinde ‘Türkçe ezan’ okunduğu iddialarıyla ilgili Şeb-i Arus’ta ezan olmadığını söyledi. Türkçe Kuran okunmasına ilişkin ise bilgisinin olmadığını ifade ederek, “Bence de Şeb-i Arus töreninde, yüce Kuran’ın Arapça okunması gerekir” dedi.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu’na, 18 aylık görev süresinin ‘hesabını vermek’ için Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlediği toplantı sonrasında “İBB’nin Şeb-i Arus etkinliğinde Türkçe Kuran okunması eleştirilere neden oldu. Diyanet İşleri Başkanı, ‘Caiz değildir’ açıklaması yaptı. Sizin değerlendirmeniz nedir” sorusu yöneltildi.

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İBB başkanı şöyle yanıt verdi: “Bir belediye başkanı, oturup da programları yazıp çizmez, hazırlamaz. O bakımdan bu noktada bilgimin olmadığı bir detayla ilgili her türlü eleştiriye de saygıyla yaklaşmak durumunda olan bir belediye başkanıyım. Hata olabilir, eksiklik olabilir; bakıyoruz, araştırıyoruz. Şunu da net ifade edeyim: Bence de Şeb-i Arus töreninde, yüce Kuran’ın Arapça okunması gerekir. Bunu derken, unutmayalım ki, dilimiz bizim için önemli. Dilimizi yok sayarak, anlatırken Türkçemizi düşmanlaştırma çabalarıyla tanımlama yapmanın da büyük bir yanılgı olduğunun altını çizmek isterim.”

‘Şebi Arus’ta ezan yok’

Konuşmacılar ve köşe yazarlarının, “Bu törende ezan şöyle okundu, böyle okundu” dediğini anımsatan İmamoğlu şöyle devam etti: “Bir kere Şeb-i Arus’ta ezan yok. Türkçe ezan istismarı da var burada; çok acı. Bugünün gündemi üzerinden bunu yapan insanların makamları da önemli. Bir cümle bile kurarken, çok dikkat etmesi gereken insanlar da var sürecin içerisinde. Hatta öyle ifadelerde bulunuyorlar ki; ‘Şeb-i Arus’ta naatlar, beyitler de Arapça okunmalı’ vesaire gibi. Bir kere naatlar ve beyitler, Şeb-i Arus’ta Farsçadır. Bu tarzı ve yaklaşımı ortaya koyan, çok ayıp ediyor. Hem Mevlana’nın maneviyatına hem Şeb-i Arus sürecine çok ayıp ediyor.”

‘Her edepsizin edepsizliğine katlanmak’

Eleştirilere, Mevlana’nın, “Güzellik dilin altında gizlidir. Sükût, incelik, edep ve zerafet, insanı her gittiği yerde sultan yapar” sözleriyle yanıt veren İmamoğlu, “Edep nedir biliyor musunuz? Bu da derin bir felsefedir: Her edepsizin edepsizliğine katlanmaktır” ifadelerini kullandı.

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‘Siyasi rant elde etmeye çalışmasınlar’

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Tekrar ifade edelim ki; Şeb-i Arus’ta ezan yok. Türkçe ezan okunması da söz konusu değil zaten. Bir de bitmeyen bir rahatsızlık var. Bunu da ifade etmek isterim: ‘Vay efendim, Ekrem İmamoğlu niye Kuran okudu’ Ne büyük bir rahatsızlık yaratmış ya. Çok enteresan. Evet; ben Kuran-ı Kerim’i okudum; okurum da. Neden sizi rahatsız ediyor? (…) Siyasi rant için; hele hele oy devşirmek için bunu kullananlar, günahın en büyüğü ile karşı karşıyadır; bunu söyleyeyim. (…) Karşılarındaki Ekrem İmamoğlu. Ben de kendimi biliyorum. Bunu söylemek istemezdim; ama ben de altılı yedili yaşlardan itibaren dini eğitim almış birisiyim. 10’lu yaşlarda defalarca da köy camilerinde ezan okumuş birisiyim. O yüzden işlerine baksınlar. Bu işler üzerinden, siyasi fayda elde etmeye siyasi rant elde etmeye çalışmasınlar.”

‘Diyanet’le başındaki kişiyi ayırt etmeli’

İmamoğlu, Diyanet İşleri’nin birçok konuda açıklama yaptığını belirterek şöyle devam etti: “Çok değerli bir kurumumuz. Bu kurumla başındaki kişiyi ayırt etmek lazım. O, ne yazık ki siyasi iktidarın temsilcisi halini gelmiş bir kişidir. Özellikle benim seçimimde yaşadığım olayların içerisinde bilfiil, siyasi sürecin ve mekanizmasının bir parçası haline gelmiş durumuyla da bunu ispat etmiş biridir. Dündün beri şaşkın bir biçimdi, yine bu sürecin içine ilginç bir dille katılmasını hayretle izliyorum. Neymiş efendim, ‘Başka bir dilde okunduğu zaman Kuran olamaz.’ Yıllarca basın yazdı, çizdi okudu ve Türkiye’de hayranlıkla takip ettik: Cat Stevens. Biliyorsunuz Müslüman olmuştu ve Yusuf İslam adını almıştı. Cat Stevens, tahmin ettiğiniz gibi Arapça bilen biri değildi. İngilizce okuyarak Müslüman olmayı tercih etti. Yani, çok sığ bir akıl ve çok sığ bir tarif. Yani, Türkçemizi düşmanlaştırmaya çalışmak, başka bir boyuta taşımak çok ayıp.”

‘Görevden almaya meraklılar sağına soluna baksın’

Seçim meydanlarında Kürtçe Kuran anlatıldığını anımsatarak bunun doğal bir şey olduğunu söyleyen İBB başkanı, “Sorumlu görevden alınsın” diyenlere de şöyle seslendi: “Soruşturma yapıyoruz, süreci anlamaya çalışıyoruz. Bize bazı kesimlerden baskılı bir tarifle ‘Görevden alın’ vesaire gibi yazanlar çizenler oldu. Bu konuda da şunu söyleyeyim: Biz bakarız ederiz içeriğine, davranış biçimine. Gayet iyi niyetle işini yapan insanlar vardır bizim aramızda. Eğitimli, liyakatli insanlardır. Eksiğine bakarız, gediğine bakarız. Düzeltmesi için fırsat veririz. Düzelteceklerinden de hiçbir şüphem yoktur. Şunu net belirteyim; görevden alma konusunda meraklı olan birileri varsa bence onlar kendi sağına soluna baksınlar.”

İBB ve Evrensel Mevlana Âşıkları Vakfı (EMAV) iş birliğiyle Mevlana’nın 747. vuslat yıldönümünde Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen Şeb-i Arus töreni düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün, partisinin grup toplantısında, isim vermeden İmamoğlu’nu ve Türkçe Kuran okunmasını eleştirmiş şu ifadeleri kullanmıştı: “Seçim öncesinde Eyüp Sultan’da Yasin suresinin bir bölümünü okumak sana bir şey getirmez. Onu da Türkçe okusaydın.”