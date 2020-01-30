İmamoğlu: Ben çocuklarımla baş başa bir an yaşıyorum, bu da insanın kutsalıdır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum’da ailesiyle kayak yapmaya gitmesine gelen eleştirilere cevap vererek, “Biz burada bir eğlence, kutlama yapmıyoruz. Ben çocuklarımla baş başa bir an yaşıyorum. Bu da bir insanın kutsalıdır, samimiyetidir, dürüstlüğüdür” dedi.

Fotoğraf: DHA

İmamoğlu 24 Ocak Cuma günü Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında önce deprem bölgesini ziyarete edip ardından Erzurum Palandöken’e ailesiyle beraber kayak yapmaya gitmişti.

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Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi’nin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, ‘Ekrem İmamoğlu kayak yapmaya geçmek için deprem bölgesine uğradı’ eleştirilerine, “Öncelikle çocukların tatili daha önce belirlenmişti. Benim onlara eşlik etmem de önceden belirlenmiş bir programdı. 15-20 gün öncesinden ara tatile denk getirip ailece tatil yapmak istedik. Dört yüz günde çocuklarıma sekiz gün ayırdım, birincisi bu. İkincisi, ailemin bütünüyle ilk defa bir üç gün geçirdim” dedi.

Kimseyi aldatmadığını söyleyen İmamoğlu, “Çok dürüst bir siyaset yaptığımı düşünüyorum. Klasik siyasi tavırları kimse benden beklemesin. Yani ben işte mış gibi yapıp, İstanbul’da olup bir de eğlenceye katılmadım. Mış gibi yapıp, İstanbul’da olup, bir yerde bir açılış yapıp, orda müzik programı yaptırmadım. Çocuklarımla üç gün vakit geçirdim” diye konuştu.

‘Burada yapılmış hiçbir hata yok’

İmamoğlu bu olayı toplumun çok iyi anlayacağını gördüğünü söyleyerek, “Burada yapılmış hiçbir hata yok. Bunu siyaseten kullanmak isteyen mecralara, kişilere, kurumlara, parti içinde bulunan insanlara, hangi parti olursa olsun bu bakış açısıyla değerlendirmelerini, hatta benim yaşadığım şu süreci çocuklarıyla, torunlarıyla, eşleriyle paylaşmalarını tavsiye ederim” dedi.

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İmamoğlu şöyle devam etti: “Bu kadar masum bir şeyin siyasi geleceğiyle ilgili bir kaygı uyandıracak bir şey olduğunu asla düşünmüyorum. Tam aksine bu masumiyetin daha doğru algılanacağını, hatta bunu topluma da pozitif bir mesaj verdiğini düşünüyorum. Ailesine, çocuklarına, değer veren bir siyasi kimlik.”