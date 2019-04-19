İmamoğlu belediyedeki tüm kayıtların kopyalanması talimatını verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Teftiş Kurulu Başkanlığı’na verdiği talimatla belediye bünyesindeki tüm kayıtların elektronik olarak kopyalanmasını istedi.

Fotoğraf: Twitter/@ekrem_imamoglu

Habertürk’ün haberine göre, iki müfettiş ve belediye içinden veya dışından belirlenecek üç uzman dahil edilerek beş kişilik heyetin denetlemesinde yürütülecek çalışmanın bir ihbar ya da şikayet üstüne mi başlatıldığı henüz bilinmiyor.

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İSKİ ve İETT Genel Müdürlüğü’ne de gönderilen talimatta şu ifadeler yer aldı: “Belediyemiz Müfettişlerinden Emine Sema Ballı ve Kaya Albayrak Belediyemiz çalışanlarından ve/veya dışarıdan belirlenecek üç uzman ile Belediyemiz ve bağlı kuruluşlarının elektronik veri tabanı ve altyapılarında her türlü inceleme ve araştırmayı yapmaya ve veri tabanı ve altyapıyı kopyalamaya yetkilendirilmiştir. Gereğini rica ederim.”