İmamoğlu: Belediyede kadınlara üst düzeylerde yer vereceğim

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyede üst düzey pozisyonlara kadınların getirileceğini açıkladı.

Sözcü’den Özlem Gürses’e konuşan İmamoğlu, uzun zaman sonra bunun bir ilk olacağını ifade etti.

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‘Deneyimine inandığı’ herkesle çalışabileceğini kaydeden CHP’li belediye başkanı şöyle konuştu: “İki de olacak, üç de olacak. Yıllar sonra ilk defa göreceksiniz, genel sekreter yardımcıları kadınlar olacak. Daire başkanları ve müdürler keza aynı… Biz o cinsiyet eşitliğine de yürekten inanan bir ekibiz. Ben bu görevlendirmelerim konusunda en başta kendi Genel Başkanıma ve ittifak partisi Genel Başkanı olarak Sayın Meral Akşener’e çok teşekkür etmek istiyorum. Kişi dayatması yapmaksızın bize destek verdiler.”