İmamoğlu: BBC’ye ‘God knows’ demiştim; size de ‘Allah bilir’ diyeyim

SEÇİL TÜRESAY

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart sonrasında BBC Türkçe’nin kendisine yönelttiği, 2023’te cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına dair sorusuna verdiği, “Allah bilir” yanıtı anımsatılınca, “Onlara, ‘God knows’ demiştim size de yine ‘Allah bilir’ diyeyim” dedi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul için hazırladığı projeleri tanıttıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu’na, BBC Türkçe’ye verdiği yanıt sonrasında CHP lideri Kılıçdaroğlu’yla cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili konuşup konuşmadığı soruldu. İmamoğlu şöyle yanıt verdi: “Ben İstanbul için adayım. Bu kente belediye başkanı olacağım. Sen bizi aldın nerelere götürdün. İnsana bir yabancı basın kuruluşunun temsilcisi ısrarla ‘Geleceğin cumhurbaşkanı adayı olarak görülüyorsunuz, olacak mısınız?’ derse ne diyebilirim? Bizde halk arasında sıkça kullandığımız bir tabir vardır. ‘Allah bilir’ deriz. Onlara ‘God knows’ dedim size de ‘Allah bilir’ diyeyim.”

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Vallahi de billahi de bütün İstanbul bana oy verebilir

İmamoğlu, 23 Haziran’da yenilenecek seçimdeki oy hedefi sorulduğunda ise her kesimden seçmenin oyuna talip olduğunu bir kez daha yineleyerek, “Bu kentte bana oy vermeyecek kimse yaşamıyor; herkes vermeli” dedi. Bunun kibirli bir duruş olarak algılanmasını istemediğini vurgulayan CHP adayı şöyle devam etti: “Bu kalp ve bu zihin herkese hizmete hazır. Karalama kampanyalarıyla kirletmeye çalışıyorlar ama kaynak suyum temiz. Vallahi de billahi de bütün İstanbul gönül rahatlığıyla bana oy verebilir.”

Yüzündeki gülümseme anket sonuçlarının işareti

Anket yaptırıp yaptırmadığı sorulduğunda ise kesin rakam telaffuz etmeyi sevmediğini belirten İmamoğlu, “Sonuç açıklamam ama yüzüme bakarsınız anket sonuçlarının neye işaret ettiğini, ne demek istediğimi anlarsınız” dedi. İmamoğlu’nun bu cümleleri sarfederken gülmesi anketlerde önde olduğunun işareti olarak değerlendirildi.

İmamoğlu, Esenler Belediye Başkanlığı’nın mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait ilçe genelindeki 12 alanın kendilerine bedelsiz verilmesini istediğine dair haber anımsatılınca ise “Bu anlamlı ve makul bir talep değil. Hangi amaçla istediğini anlamış değilim” dedi. Fin Haber Ajansı muhabirinin bu seçimin de yenilenmesi ihtimaline karşı önlem alıp almadıklarına dair sorusuna ise sandıktan Yüksek Seçim Kurulu’na sıkı denetim yapacaklarını söyleyerek yanıt verdi.

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‘Çıkar peşinde koşanlarla hak arayanların seçimi’

İstanbul’da kendisine oy vereceklerin sadece Ekrem İmamoğlu’na değil adalet ve demokrasiye destek vereceklerini belirten CHP adayı, “23 Haziran normal bir seçim değil. Kul hakkı yendi. Bu, kendi çıkarı peşinde koşanlarla hakkını arayanlar arasında geçecek bir seçim” dedi.

‘İBB çalışanına seçim mesaisi yaptırıyorlar; İSPARK Bayrampaşa bir örnek’

İmamoğlu, bir grup İBB çalışanının dün yaptığı, ‘israf adı altında bizi karalıyor’ söyleminde açıklamalar içeren toplantıyla ilgili ise şunları söyledi: “Bir avuç insan oradaki çalışanlara bunu yaptırıyor. Ben 82 bin İBB çalışanına söz veriyorum. Onları değil mitinge gitmeye zorlamak böyle bir çağrı bile yapmayacağım. Rahat olsunlar; biraz daha sabretsinler.”

İBB çalışanlarına seçim mesaisi yaptırıldığını da iddia eden İSPARK Bayrampaşa’nın buna somut örnek olduğu söyleyen İmamoğlu, “İnsan itfaiye erini, imamı böyle işlerde kullanmaya utanır. Partizanlığın geldiği son nokta bu” ifadelerini kullandı.