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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu Bayülgen’e konuştu: Evet, ben Atatürk Cumhuriyeti’nin projesiyim

Okan Bayülgen’in TV100’deki talk show’u Uykusuzlar Kulübü’ne konuk olan İstanbul belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu “Siz bir proje misiniz?” sorusuna, “Evet ben bir projeyim, Atatürk Cumhuriyeti’nin bir projesiyim. Beni 40 haneli köyden alıp, İstanbul büyükşehir belediye başkanı yapan bir proje” yanıtını verdi.

Okan Bayülgen’in ‘doğruluk mu, cesaret mi’ oyunu kapsamında İmamoğlu’na yönelttiği “Siz bir proje misiniz?” sorusuna verdiği yanıtın tamamı şöyle:

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“Sorunuza cesurca cevap vereceğim, evet ben bir projeyim. Ben şöyle bir projeyim ama. Trabzon’un 40 haneli bir köyünde, 60 metrekare iki katlı bir evde üç yeni evli çiftin oturduğu, kuzenlerin birlikte yaşadığı bir evde doğmuş bir çocuğum. Köy hayatıyla yetiştim. Sonra ilkokulu ortaokulu liseyi üniversiteyi okumuş birisiyim. Okuma yazma bilmeden esnaflığı da öğrenmiş birisiyim. Bazen esnaf çocuğuyum ama babam pazara da gönderdi, pazarcılık da yapmış birisiyim. Babam inşaat işi yapardı ama bana amelelik de yaptırırdı, dolayısıyla işçiyi de anlayan birisiyim. Bütün bunların yanında eğitimin, iş yaşamım, bütün bunlar olurken inancım maneviyatım, büyük dedesiyle dedeyle ninesiyle büyümek, ataerkil bir ailenin tadını almış, bütün bu duygularıyla sorumluluk sahibi olup siyasete atılmış birisiyim. Tümüyle bir proje bu aslında. Bu proje Atatürk Cumhuriyeti’nin bir projesi, beni 40 haneli köyden alıp, İstanbul büyükşehir belediye başkanı yapan bir proje.”

Cesaret kısmında ise Bayülgen, Karadenizli müzisyenleri sahneye aldı ve İmamoğlu 6 Mayıs gecesi yaptığı konuşma sırasındakine benzer şekilde ceketini çıkartarak, geleneksel kıyafetleriyle sahneye çıkan halk oyuncularıyla birlikte ‘horon tepti’.

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İmamoğlu’nun sosyal medya hesaplarından ve yeni televizyon kanalı TV100’ün farklı platformlarından izlenen programın ismi ‘Uykusuzlar Kulübü’ ise Twitter’da en çok konuşulan ‘trend tweet’ listesine girdi.

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