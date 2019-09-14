İmamoğlu: Atıklardan oluşan ‘yeni dev kıta’, bize önemli bir mesaj

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 10 Kasım’a kadar sürecek olan 16’ıncı İstanbul Bienali’ni gezdi. İBB’nin de destekçileri arasında bulunduğu bienaldeki eserleri izleyen İmamoğlu, Pasifik Okyanusu’nun ortasında bulunan, 3.4 milyon kilometrekare genişliğinde ve 7 milyon ton ağırlığındaki devasa atık yığınından esinlenilerek ‘Yedinci Kıta’ başlığıyla düzenlenen etkinliğin kendilerine de mesaj verdiğini vurguladı. İmamoğlu, Osman Hamdi Bey’in ünlü ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ tablosunun üç boyutlu görüntüye aktarılmış halini de VR gözlüklerle izledi.

Fotoğraflar: İBB

Bienal açılışında konuşan İmamoğlu, şöyle dedi: “Hem dünyanın kirlenmemesi adına hem yaşadığımız şeylerin doğaya ve özellikle insanların iklim değişikliğine karşı neler yapacağına dönük bir bilinçlendirme ve seferberliğin başlangıcı önemli. Biz de bir nevi bir mesaj alarak buradan ayrılıyoruz belediye başkanı, dünyanın en büyük kentlerinden birini yöneten birisi olarak. Sanatın bu anlamdaki gücü zaten tartışılmaz.”

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İBB’nin de destekçileri arasında bulunduğu İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Koç Holding sponsorluğunda düzenlenen 16’ıncı İstanbul Bienali’nde, 25 ülkeden 56 sanatçının 220’den fazla eseri sergileniyor. Bienale, Türkiye’den de sekiz sanatçı katıldı. Birbirinden farklı alanlarda çalışan sanatçıların, bienal için özel olarak ürettiği 36 yeni eser de sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sanatseverler, Beyoğlu’ndaki Pera Müzesi’nin 3, 4 ve 5’inci katlarında sergilenen eserleri, diğer sergi mekanlarında olduğu gibi ücretsiz olarak gezebilecek. 10 Kasım’a kadar sürecek olan 16’ıncı İstanbul Bienali, bu yıl Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nin Tophane’deki yeni binasının yanı sıra Pera Müzesi ve Büyükada’da da ziyaretçilerini ağırlıyor.

Ekrem İmamoğlu bienalde, Osman Hamdi Bey’in ünlü ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ adlı eserini, üç boyutlu görüntü veren VR gözlüklerle inceledi. İmamoğlu, ‘geliştirilmiş sanal gerçeklik deneyimi’ adı verilen simülasyon etkinliği sayesinde, tablonun içine girip, kaplumbağaları sevdi, besledi.