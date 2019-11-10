İmamoğlu: Atatürk’ü anlamak ve anlatmak memlekete hizmet etmekten geçer

Ekrem İmamoğlu, sekiz yıldır devam ettirdiği 10 Kasım anma programını İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı olarak da sürdürdü. Bezmialem Valide Sultan Cami’deki mevlid programına ve Karacaahmet Sultan Dergahı Cemevi’ndeki lokma ikramına katılan İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü 81’inci ölüm yıldönümünde anarak “Bugün güzel şeyler konuşmak, güzel şeyler anlatmak lazım” dedi.

Fotoğraflar: İBB

İmamoğlu, sabahki resmi törenlerin ardından İstanbul Valiliği ve İBB’nin birlikte organize ettiği Bezmialem Valide Sultan Cami’ndeki mevlid programına katıldı. Sonrasında Dolmabahçe Sarayı’na geçen İmamoğlu, 10 Kasım programını Karacaahmet Sultan Dergahı Cemevi’nde sonlandırdı.

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‘Bu topraklar bizi bir arada tutuyor’

Cami çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, “Bugün, Ata’mızı hem anlayarak hem de dua ederek anmanın günü” diyerek şöyle konuştu: “Bir arada olduğumuzu gösterebileceğimiz anlar var. Bunlar çok değerli. Kol kola, omuz omuza olmamız, geçmişi hatırlamamız ve geleceğe umutla yürüyüşümüz çok önemli. Ben, sekiz yıldır Beylikdüzü’nde hem camide mevlit okutarak hem Cemevi’nde lokma dağıtıp dua ederek Ata’mızı anıyordum. Hemşerilerimizle anıyordum.”

“Bu topraklar bizi bir arada tutuyor” diyen İmamoğlu, birçok farklı görüşten ve yaştan insanın bir arada barış içinde yaşaması gerektiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Aslında bu ülkede yaşayan her insan, hangi inançta olursa olsun dua etmeli. Çünkü bu güzel topraklar, bizi bir arada tutuyor. Geleceğe umutla bakıyoruz. Bugün burada çocuklar, gençler, kadın-erkek, genç-yaşlı herkes her görüşten insan bir arada.

Güzel anları pekiştirmekten, desteklemekten güzel bir şey olamaz. Bugün güzel şeyler konuşmak, güzel şeyler anlatmak lazım. Ne kadar zor günlerden geldiğimizin farkında olmalı, güzel günlere koşma konusunda kararlılığını ortaya koymalıyız. Umut ediyorum ki, Ata’mızın dediği gibi, ‘Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır’ şiarıyla yolumuza devam edeceğiz.”

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İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisi altında yürüyerek Dolmabahçe Sarayı’na geçti. İmamoğlu’na Dolmabahçe Sarayı ziyaretinde, küçük oğlu Semih ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da eşlik etti.

Atatürk’ün son nefesini verdiği odayı ziyarete ederek yatağına çiçek bırakan İmamoğlu, bir süre dua ettikten sonra Karacaahmet Sultan Dergahı Cemevi’ne geçti.

‘Göreceksiniz, çok güçleneceğiz’

İBB Başkanı, cemevindeki anma töreninde coşkulu bir kalabalığa seslendi: “Ulu Önder Atatürk, çalışmayanı sevmez. Bu milletin iyiliği için vazifemiz çok. Bu insanlığı, bu güzel toplumu bir arada her zaman mutlu, gururlu ve umutlu görmek için yapmamız gereken çok şey var. Göreceksiniz, çok güçleneceğiz. 82 milyon insanımız çok güçlenecek. Bunun en iyi örneğini 16 milyonluk İstanbul’da vereceğiz. Kol kola, omuz omuza, bu şehirde yaşam süreceğiz. Kimse kimseyi ayırt etmeyecek. Atatürk’ü anlamak ve anlatmak; işini iyi yapmaktan geçer. Bu memlekete hizmet etmekten geçer. Bu yoldan vazgeçmeyeceğimizi bilmenizi isterim.”

Lokma ikramından önce lokma duasının okunduğu cemevi ziyaretinde konuşmaların ardından İmamoğlu’na halı üzerine işlenmiş Atatürk portresi hediye edildi.