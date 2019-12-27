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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu: Atatürk ve İzzetbegoviç, bize ışık tutuyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bosna-Hersek’in Eski Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in Saraybosna’daki anıt mezarını ziyaret etti. İzzetbegoviç’in Bosna-Hersekliler için en önemli önder olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Buna benzer örneği de biz, kendi topraklarımızda, yine Balkanlar’ın bir çocuğunun önderliğiyle yaşadık; o da Mustafa Kemal Atatürk. O da zor koşullarda ülkemize önderlik etti, ülkemize ışık tuttu ve hala geçerli olan; ‘Yurtta barış dünyada barış’ cümlesini bize miras bıraktı. Böyle güzel liderlerin, bugünkü evlatları olarak, sizler ülkenize hizmet ediyorsunuz, bizler de ülkemize hizmet ediyoruz. Şanslıyız. Ama bu şansı daha ileriye taşımak adına da çok çok çalışmalıyız onlara layık olabilmek için” dedi.

Fotoğraflar: İBB

İmamoğlu, seçim kampanyası sırasında Boşnak kökenli vatandaşlara verdiği sözü tuttu ve Bosna-Hersek’i ziyaret ederek Saraybosna Kanton Başbakanı Edin Forto ve kabine üyeleri ile bir araya geldi. İmamoğlu, seçim döneminde sözünü verdiği ziyareti gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu belirterek, “Şehrimizin her deneyimini, her gücünü sizinle paylaşmaya, konuşmaya, proje üretmeye ve iş birliğini geliştirmeye hazırız. Tüm duygularımızla buradayız” dedi. Görüşmenin ardından Kovaci Şehitliği’ne geçen İmamoğlu, halkına uluslararası arenada tanınan, bağımsız ve egemen bir devlet bırakan ve 19 Ekim 2003’te başkent Saraybosna’da vefat eden Bosna-Hersek’in kurucu lideri Aliya İzzetbegoviç’in anıt mezarını ziyaret etti.

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Anıta çelenk ve karanfil bırakan İmamoğlu, “Bazen çok zor koşullarda toplumlara önderlik edip, onları geleceğe hazırlayan liderler doğar. Bu, çoğu zaman bazı toplumlara nasip olmaz ama burada Boşnak toplumuna çok değerli bir lider, böyle bir ışık tutmuştur, geleceğe dönük bir umut vermiştir. Şu anda bence buradaki insanlar o umudun ve tuttuğu ışığın altında aydınlanarak yol yürüyor. Biz de bunu hissediyoruz. Ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun. Allah, rahmet eylesin” dedi.

İmamoğlu, anıt mezar ziyaretinin ardından, şehitliğin yakınındaki Aliya İzzetbegoviç Müzesi’ni de ziyaret etti. Müzede İmamoğlu’na İzzetbegoviç’in torunu Nada Berberoviç Dizdareviç rehberlik etti. Dizdareviç, İmamoğlu’na dedesinden miras eserlerle ilgili detaylı bilgiler verdi.

İmamoğlu, şehitlik ve müze ziyaretlerinin ardından Gazi Hüsrev Bey Camii’ne geçti ve cuma namazını kıldı. Namazdan sonra Kanton Başbakanı Edin Forto ile Saraybosna sokaklarında dolaşan İmamoğlu, Bosna-Herseklilerden yoğun ilgi gördü. İmamoğlu’nu tanıyan birçok kişi, İBB Başkanı ile selamlaşıp, bol bol fotoğraf çektirdi.

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