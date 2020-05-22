İmamoğlu: ‘Askıda Fatura’yla 150 bine yakın ailenin 20 milyonluk faturası ödendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘askıda fatura’ uygulamasıyla 150 bin’e yakın ailenin 20 milyonluk faturasının ödendiğini belirtti.

Fotoğraf: Reuters

İmamoğlu’nun 4 Mayıs’ta tanıttığı uygulamada su ve doğalgaz faturalarını ödeyemeyen İstanbullular faturalarını ‘askıya bırakıyor‘. Yardımda bulunmak isteyenler ise bu faturaların istediği kadarlık kısmını ödeyebiliyor.

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İBB başkanı, Twitter hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Askıda Fatura kampanyamızda 150 bin’e yakın ihtiyaç sahibi ailenin 20 milyonluk faturası ödendi. Bayram yaklaşırken dayanışma örneği sergileyen bütün hayırsever vatandaşlarımıza teşekkürler. Sosyal yardım ve destek çalışmalarımız da devam ediyor.”