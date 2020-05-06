İmamoğlu: ‘Askıda fatura’ uygulamasının ilk yedi saatinde 2 milyon liranın üstünde borç ödendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun paylaştığı ‘askıda fatura‘ uygulamasına ilişkin verilere göre, uygulamanın ilk yedi saatinde ihtiyaç sahibi 16 bin 100 ailenin, 2 milyon 73 bin 580 liralık borcu hayırseverler tarafından ödendi.

İmamoğlu, “Bu şehirde hiç kimse darda kalmayacak, biz varız ve hep birlikteyiz” diye konuştu.

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‘Askıda fatura’ uygulaması nedir?

https://askidafatura.ibb.gov.tr adresinden erişilebilen sisteme, İBB tarafından onaylanmış ihtiyaç sahibi aileler, ödeme güçlüğü çektikleri faturalarını bırakıyorlar. Yine aynı adresten erişebilen herkes de bu sisteme bırakılmış faturalardan istediklerini ödeyerek dayanışmaya katkı veriyorlar.

Kimler askıya fatura bırakabilir?

Askıya sadece İBB tarafından sosyal yardım talebi onaylanmış kişiler fatura bırakabiliyor. Daha öncesinde sosyal yardım talebinde bulunmamış kişiler ise https://sosinc.ibb.gov.tr adresinden talepte bulunarak bu süreci başlatabiliyor. Askıya eklenecek faturaların, ihtiyaç sahibi olduğu onaylanmış kişilere ait olması gerekiyor.

Kimler askıdan fatura alabilir?

Bütçesi el veren herkes aynı sistem üzerinden fatura alarak bir ihtiyaç sahibi ile dayanışma gösterebilir.