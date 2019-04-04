İmamoğlu: Aradaki fark 19 bin 552

Resmi olmayan rakamlara göre yerel seçimlerde İstanbul belediye başkanlığını alan CHP’li Ekrem İmamoğlu, AKP’nin itirazları neticesinde yapılan yeniden sayma işlemleriyle ilgili bilgi verdi.

İmamoğlu 11 ilçede geçersiz oyların sayılmasından sonra aradaki farkın 19 bin 552 olduğunu açıkladı.

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CHP’li İmamoğlu “18-20 bin oyla süreç sonlanacak” dedi.

İmamoğlu şöyle devam etti: “Elbette gündemimiz İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimi. Sandıkta görev alan arkadaşlarıma, halen görevini sürdüren arkadaşlarıma, MYK üyelerine, milletvekillerimize, yol arkadaşlarıma, hemşehrilerime teşekkür ediyorum.

Ancak bir uyarıyı yapmakta zorunluyum çünkü süreç tamamlanmadan ilçe seçim kurulları önündeki bekleme süresi bu süreç bitmeden devam etmesini istiyorum.

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Geçersiz oyların sayımlarının bittiği ilçelerde dahi nöbet devam ediyor. Bütün arkadaşlarımı bu nöbete davet ediyorum, sakın oraları arkadaşlarım terk etmesinler.”