İmamoğlu, Anayasa’ya atıf yaptı: Cumhurbaşkanı bütçe kesintisi yapamaz

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul büyükşehir belediyesi (İBB) başkanlığına seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bütçe kesintisi yapma hakkının olmadığını söyledi.

Euronews’a konuşan İmamoğlu, AKP’nin elinde sonucu değiştirecek verinin olmadığını belirterek sadece algı yaratılmaya çalışıldığını dile getirdi.

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Oyları tekrar sayma çabasının varmak istediği noktayı anlamadığını ifade eden CHP’li siyasetçi, şerh koyulan sandıkların tekrar sayılabileceğini ancak İstanbul’un geçersiz oylarını saymanın demokrasiyi olumsuz noktalara taşıyacağını aktardı.

İmamoğlu, göreve başlaması durumunda hükümetin kendisine zorluk çıkarıp çıkarmayacağına dair şunları söyledi: “Cumhurbaşkanının bir bütçe kesintisi yapma hakkı yok. Türkiye’nin bir bütçe disiplini var ve bu disiplinden İstanbul’un alması gereken pay, diğer illerin alması gereken paylar anayasal düzenlemeyle kurgulanmış biçimde. Dolayısıyla bunların azaltılması kesilmesi asla mümkün değil. Şu olabilir: merkezi hükümetin farklı desteklerle İstanbul’a katkı sunduğu ilave kaynakları vermeyebilir. Ama zaten biz ona ihtiyaç duyarak beş yılı yöneteceğimizi düşünmedik. Ama biz işbirliğine açığız, kapıları çalacağız. Neticede ben bu şehri yönetiyorsam kendileri de İstanbul’da yaşıyor. Aramızda asla bir duvar asla bir mesafe olamaz. Kapıları çalacak kişi ben olurum, işbirliği talep ederim ama buna ihtiyaç duyarak o beş yıla talip olmadık. İstanbul kendi kaynakları ve kabiliyetleri yüksek bir şehir.”

Fotoğraf: DHA

CHP’li siyasetçi, haklarını yasal olarak arayacağını belirtti: “Toplumun infilalini ve çatışmasını asla kabul etmeyiz; zira biz, bu şehre huzuru getirmek için yola çıktık. Farklı yöntemlerle farklı yollarla hak aramanın bu ülkede başarıya ulaşacağını da göstermek zorundayız.”

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İstanbul’da İmamoğlu yüzde 48.79, AKP’li rakibi Binali Yıldırım ise yüzde 48.51 oy aldı. Arada binlerce oy fark var. AKP’nin itirazı üzerine birçok ilçede geçersiz oylar yeniden sayılırken, bazı ilçelerde de partilerin oy hanelerinin kaydırıldığı belirlendi. Ancak aradaki fark şu an yaklaşık 21 bin 500 civarında. AKP, farkın kapanacağını, CHP ise kapanmayacağını söylüyor.



