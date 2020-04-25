İmamoğlu aleyhine kurgu video: ‘Limonu yandaştan aldı’ diyeceksin

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), belediyenin çiftçiye destek amacıyla aldığı limonlarla ilgili kurgu video çektiği belirtilen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacak.
İBB, ihracat kısıtlaması nedeniyle, çiftçiye destek olmak amacıyla Mersin’den 100 ton limon alındığını, bunun da İstanbul’da ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını açıklamıştı.
İBB Sözcüsü Murat Ongun’un Twitter’da paylaştığı videoda, kameramanın limon bahçesinde bir kişiye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun aleyhinde cümleler söylettiği görülüyor.
Kameramanın, karşısındaki kişiye “Yandaş stokçularından aldı” demesi gerektiğini söylemesinin ardından bunu kayda alması dikkat çekti.