İmamoğlu aleyhine kurgu video: ‘Limonu yandaştan aldı’ diyeceksin

Bugün sosyal medyaya yansıyan yeni bir organize kötülük girişimi daha oldu. Mersin'de M.D. isimli yerel gazeteci bu videoyu çektiğini avukatlarımıza doğruladı. Kendisi ve diğer ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyunun bilgisine. pic.twitter.com/EOdkcCMl5J