İmamoğlu, Akşener ile Kanal İstanbul’u görüştü: Erdoğan’dan randevu bekliyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i evinde ziyaret etti. Akşener’i, Kanal İstanbul için verdiği itiraz dilekçesi nedeniyle tebrik etmek için ziyaret ettiğini belirten İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan istediği randevu talebine halen yanıt gelmediğini, gelirse ‘Koşa koşa giderek kendisine Kanal İstanbul’a neden itiraz ettiklerini açıklayacaklarını’ ifade etti. Meral Akşener ise danışmanı Murat İde’ye saldırıdan dolayı İçişleri bakanı Süleyman Soylu’yu eleştirerek, ‘Kendisinin döneminde dövülmeyen ve bundan dolayı beraat etmeyen kalmadığını’ ifade etti.

Fotoğraflar: İBB

Ziyaret sonrası Akşener’in evinin önünde soruları yanıtlayan İmamoğlu, “Kanal İstanbul konusunda hem İYİ Parti’nin hem de bizim çalıştaylarımız var. Bu konuda bilgi paylaşımı yapacağız. Elde ettiğimiz bütün verileri Sayın Cumhurbaşkanı ile keyifle paylaşmak isterim. Temmuzdan beri kendilerinden randevu talebim var. İstanbul’un deprem sorununu, mülteci sorununu konuşabiliriz. Kanal İstanbul sürecinde neyi yanlış bulduğumuzu teknik olarak kendilerine ifade etsem, yanlış mı olur? Çok doğru olur. Beklentimiz bu. Israrla takip ediyoruz. Bunu talep edeceğim, yine talep ediyorum. Cumhurbaşkanı bizi davet ederse koşa koşa gideriz. Süreci anlatırız, kendileriyle projedeki aksaklıkları, İstanbul’a dair tehditleri paylaşırız, bu kadar net. Umarım olur. Ülkenin normal hiyerarşisi bu şekilde olgunlaşır.”

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Meral Akşener de, soru üzerine Basın Danışmanı Murat İde’nin öğle saatlerinde uğradığı saldırı hakkında şunları söyledi: “Sayın Soylu’nun dikkatini çekmek isterim. Kendisini uzun zamandır ‘Türkiye’nin en başarılı içişleri bakanı’ olarak tanımlıyor. Ama içişleri bakanlığı döneminde dövülmemiş insan ve dövenlerin beraat etmediği bir an olmadı. Biliyorsunuz evimin önünde de aynı şey oldu. Bu ev basıldı, onlar da beraat etti. Dolayısıyla ben Sayın İçişleri Bakanına görevini yapmaya, hukuku da, yargıyı da bu konuda objektif davranmaya davet ediyorum. Türkiye bu tür şeyleri taşıyamaz. Murat İde ile de konuştum. Durumu iyi. Ama yarın sizin başınıza da aynı şey gelebilir. Şiddetle kınıyorum.”

Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener’i eşi Dilek İmamoğlu ve kızı Beren ile birlikte ziyaret etti.