İmamoğlu, AKP’li belediyenin olduğu 12 ilçede Yıldırım’ın önünde

Yenilenen İstanbul seçimini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ta AKP’li adayların kazandığı 12, MHP’li adayın kazandığı bir ilçede, bu iki partinin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı’nın İstanbul adayı Binali Yıldırım’dan fazla oy aldı.

Fotoğraf: CHP

AA’nın verilerine göre saat 20.34 itibariyle sandıkların yüzde 99.4’ü açılırken, İmamoğlu’nun oy oranı yüzde 54.3, Yıldırım’ın oy oranı ise yüzde 45.09.

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23 Haziran’da ilçe ilçe ortaya çıkan tabloya göre, İmamoğlu’nun önde çıktığı AKP ve MHP’li ilçeler şöyle: Bahçelievler, Bayrampaşa, Beykoz, Beyoğlu, Çekmeköy, Eyüpsultan, Fatih, Sancaktepe, Silivri, Şile, Tuzla, Üsküdar, Zeytinburnu. Bu ilçeler aşağıdaki tabloda kalın harflerle yazılmıştır.

İlçe Yıldırım İmamoğlu (ilçe belediyesi)

Adalar 28.63 70.96 (CHP belediyesi)

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Arnavutköy 60.22 38.71 (AKP belediyesi)

Ataşehir 39.36 59.88 (CHP belediyesi)

Avcılar 37.37 62.01 (CHP belediyesi)

Bağcılar 56.53 42.45 (AKP belediyesi)

Bahçelievler 47.26 51.83 (AKP belediyesi)

Bakırköy 20.16 79.25 (CHP belediyesi)

Başakşehir 51.35 47.63 (AKP belediyesi)

Bayrampaşa 48.53 50.68 (AKP belediyesi)

Beşiktaş 15.77 83.78 (CHP belediyesi)

Beykoz 49.32 49.83 (AKP belediyesi)

Beylikdüzü 37.67 61.78 (CHP belediyesi)

Beyoğlu 47.32 51.47 (AKP belediyesi)

Büyükçekmece 40.78 58.77 (CHP belediyesi)

Çatalca 39.94 59.48 (CHP belediyesi)

Çekmeköy 48.64 50.69 (AKP belediyesi)

Esenler 61.14 38.00 (AKP belediyesi)

Esenyurt 42.14 57.30 (CHP belediyesi)

Eyüpsultan 45.77 53.97 (AKP belediyesi)

Fatih 49.42 49.54 (AKP belediyesi)

Gaziosmanpaşa 52.91 46.29 (AKP belediyesi)

Güngören 50.28 48.89 (AKP belediyesi)

Kadıköy 17.64 81.88 (CHP belediyesi)

Kağıthane 50.58 48.60 (AKP belediyesi)

Kartal 40.71 58.57 (CHP belediyesi)

Küçükçekmece 39.82 59.54 (CHP belediyesi)

Maltepe 36.22 63.19 (CHP belediyesi)

Pendik 52.98 46.15 (AKP belediyesi)

Sancaktepe 47.66 57.67 (AKP belediyesi)

Sarıyer 58.46 60.99 (CHP belediyesi)

Silivri 37.52 61.91 (MHP belediyesi)

Sultanbeyli 66.02 32.99 (AKP belediyesi)

Sultangazi 57.71 41.32 (AKP belediyesi)

Şile 49.41 49.78 (AKP belediyesi)

Şişli 26.03 73.54 (CHP belediyesi)

Tuzla 46.01 52.34 (AKP belediyesi)

Ümraniye 51.64 47.55 (AKP belediyesi)

Üsküdar 44.90 54.25 (AKP belediyesi)

Zeytinburnu 47.16 52.13 (AKP belediyesi)

Öte yandan 31 mart seçimlerine oranla ‘cumhur ittifakı’ adayı AKP’li Binali Yıldırım’ın toplamda 234 bin 835 oy kaybettiği ortaya çıktı. Yıldırım, 31 Mart’ta 4 milyon 156 bin 036 oy alırken, 23 Haziran seçimlerinde 3 milyon 921 bin 201 oy alabildi.