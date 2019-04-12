İmamoğlu: AKP ve MHP üye göndermeyerek Maltepe’deki sayımı yavaşlatıyor

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP ve MHP’nin Maltepe’de sayımı yavaşlatmak için üye göndermediğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

İmamoğlu Periscope yayını aracılığıyla yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

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“Centilmenlik o kadar önemli ki yenmek ve yenilmek bir kenara itilir. Ve o duygularla insanlar birbiriyle kucaklaşır. Aslında biz böyle bir milletin, toplumun fertleriyiz. Bizim bunu beslememiz ve varetmemiz lazım.

Kıymetli vatandaşlarımız hemşerilerimiz. Ülke meselelerini ıskaladığımız bir dönemdeyiz. Bakın bugün 12. gün. 12 gündür İstanbul seçimiyle ülke boğuşuyor. 12 gündür aslında seçildiğimiz çok net. Göreve başlamak istiyoruz. İstanbul’la ilgili süreci en nitelikli şekilde yönetmeye başlamak ve bu boşluğu bitirmek istiyoruz. Bütün bunlar boğuşurken gündemde birbiriyle, inanın topluma yakışmayan Büyükçekmece gibi birçok konu İstanbul ve Türkiye gündemini meşgul ederken, büyük meseleleri ıskalıyoruz.

Ekonomi can yakıyor. Ekonomik tramvayı milletçe yaşıyoruz. Ortaya konulan çözümler karşılık bulmuyor ve ekonomiyle ilgili atılan adımlar ne yazık ki sorunları çözmüyor.

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Uluslararası meseleler yine aynı şekilde hepimizin canını sıkıyor, tereddüte düşürüyor. Doğu Akdeniz’de ilginç şeyler oluyor. Özellikle Kıbrıs ve çevresinde acaba ıskalıyor muyuz? S-400 meselesi, Rusya ile ilişkiler, ABD ile ilişkiler, bütün bunlar gündemin dışında kalmış bir şekilde, sanki tek meselemiz İstanbul seçimimiymiş gibi, bir gündemle yoğruşuyoruz ve çok şey ıskalıyoruz. Yarınlarda bedeli ağır olacak şeylerden uzak tutuluyoruz belki. Dolayısıyla bu güzel İstanbul’u anlamsız yere yorulmasını, yoğrulmasını şiddetle reddediyoruz kabul etmiyoruz. 12 gündür seçilmiş bir başkanın göreve davet edilmemesi konusunun uzatılmasıyla gerçekten ciddi bir boşluk yaratılıyor.

İBB büyük bir organizma. İBB’deki bazı usüller uygulamalar kulağımıza geliyor. Takip ediyoruz, irdelemeye ve incelemeye çalışıyoruz, denetlemeye çalışıyoruz, çok üzülüyoruz. İBB gibi büyük bir mekanizmanın boşluğa bir gün bile kayba imkan tanımaması gerekiyor. İstanbul’un hizmet kaybına uğraması kadar kötü birşey yok.

Daha dün efendim bazı çalışanlara sendika konusunda baskı yapıldığı iddiaları geliyor, ya da bunun gibi birçok husus.

Gönlünüzü rahat tutun, huzur içinde olun. Çalışan herkes, alın teri döken herkes bizim başımızın üstünde. 16 milyon İstanbulluya hizmet dönemine başlayacağız. Sizi bir takım yanlışlara sürükleyen talimatlara kulağınızı asmayın. Kişilere kurumlara hizmet dönemini unutun. Söyledim, İBB Başkanı olduğum an itibariyle söylüyorum, bana değil İstanbul’a, bu güzel kentin insanlarına hizmet edeceksiniz. Başka hiçbir şeye kulak asmayın.

Bu seçimlerde en çok boynu kırılan bence AKP’li hemşerilerim ve dostlarım. Şu anda yaratılan ortam gerçekten kaygı verici.

Beni kutlayan – oy vermemiş olabilir – hayırlı olsun diyen birçok AKP’li hemşerilerim var. Yazıktır, günahtır bir seçimi böyle tartıştırmanın, insanları boğuşturmanın ve taraflı bir şekilde medya üzerinden kurumları baskı altında tutmanın anlamı harbiyesi yoktur. Yazık ediyorsunuz, en başta da AKP’li hemşerilerime. Onların kalplerini kırıyorsunuz. AKP’li hemşerilerime değerleri ve ahlaklarıyla onları kucaklayan bir belediye başkanı olacağım. Çok net.

Bakınız YSK’ya seslenmek istiyorum. Maltepe’de 12 gündür devam ediyor sayım. Anlamsız yere orada frene basılıyor. Partilerin kurula ve heyete üye vermediğini biliyorum. AKP’li ve MHP’li üyelerin oraya katılmama konusunda direnç gösterdiğini, bir yavaşlatma çabası içinde olduklarını biliyorum. Hedefiniz amacınız nedir anlamış değilim. İlçe ve İl seçim kurullarına sesleniyorum, YSK’ya sesleniyorum. 12 gündür süründürmenin bir anlamı yok. Yazık günah. Maltepe’deki o sayım işleminin bir an önce bitmesiyle, yüzde 98’i aşan sonucun belli olduğu İstanbul seçiminin defterinin altı çizilmiş olacak. Bitti. Sonuç ortaya çıkacak. Bu geciktirmenizin hiçbir anlamı yoktur, rica ediyor ve göreve davet ediyorum. Bu konuda tedbir almaya davet ediyorum. Bunu yaparsanız İstanbul’la ilgili o sürecin altı çizilmiş olacak.

Bu bağlamda Büyükçekmece’de yaratılan tramvayı da tekrar hatırlatmak isterim. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu bir ilk. Evlerin kapıları çalınıyor, seçmen tek tek aranıyor. Ne yaratılmak isteniyor? Bakın uygulamalar net.

Geçmişe dönük seçim kurullarının ortaya koyduğu listeler üzerinden hiçbir iddiada bulunulamaz. Eğer bir suçlu varsa, buyrun yapın kardeşim, eğer orada ilçe nüfus müdürü suçluysa buyurun yapın. Ama bir seçimi şaibe altında bırakacak şekilde davranırsanız, bütün ilçeyi abluka altına alıp moralleri bozarsanız, Türkiye’nin geleceğine seçimlerine şimdiden gmölge düşürmüş olursunuz.

Sözümona bir partinin iddiasına delil toplayarak seçimleri zan altında bırakırsınız.

Büyükçekmece halkı rahatsız. Görüştüm halkla sohbet ettim, görüştüm. Eşim dostum akrabalarım var. Yapmayın buna son verin. Bunu bir delil olarak göstererek seçime gölge düşürenleri kınıyorum.

Adayım diyen kişinin, tüm yakınlarının kendilerini taşıdıkları adres tespitli. Tamamen nakil, ortada. Yapmayın. İnsan aklından geçenleri anlatırmış misali, kendi yaptıklarını anlatırmış gibi.

Böyle devam ederseniz, daha dün Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yaşadık. Beş yıla yedi seçim sığdırdık. Her seçimin meşruluğu konusunda milletin aklına şüphe düşürürsünüz.

Kimse İBB’yi makamları mülkü olarak kabul etmesin. İBB 16 milyon insanın değeridir varlığıdır. Biri göreve gelir, süresi biter, beş yıl sonra baş-kası gelir. Beş yıl Beylikdüzü’nü yönettim, şimdi devrediyorum. Milletin malı bu nedir? Size oy verenlerin kalbini kırıyorsunuz, toplumu rencide ediyorsunuz.

Uluslararası arenada insanlar bizi takip ediyor. Siz seçimlerin meşruluğunu koruyasmazsanız insanlar da seçilenin meşruluğunu tanımaz. İnsanların birbirini kucaklayabildiği bir ortam oluşsun, yapmayın.

Net, Abdülhamit Han 1. Meşrutiyetle bu toplumun önünde sandığı koymuştur. Ama 1908’de 2. meşrutiyette yine milletin önüne sandığı koymuştur.

Son olarak YSK’ya seslenmek istiyorum. Tarihi bir vazife yapıyor. Başka bir alternatifi şiddetle reddediyorum. İnsanları mutsuzluğa sürükleyecek bir kararı almaya kimsenin hakkı yoktur. Lütfen, başka bahaneler aramaksızın, toplıumun ve istanbul’un sağ duyusunu yok saymazsısın bir an önce karar vererek toplumu rahatlatmak zorundasınız. Süreç belli. Gölge düşürenleri biliyoruz. AA gibi, siyasi partiler içerisindeki birkaç kişi gölge düşürüyor. İstirham ediyorum YSK kararınızı verin, işimize başlayalım. İstanbul’un kaybedecek tek bir anı yok. 16 milyon vatandaşıyla beraber göreve başlayacak şekilde süreci bekliyoruz.

Bu mübarek cuma gününde toplumumuza kardeşliği aşılayalım. Aklı, bilimi düşüenlinm. Arttık boş işlerle uğraşmaktan bu millet yoruldu. Güzel İstanbul’un sağlıklı bir çevreye kavuşmasını düşünelim. Partizanlığı yok edelim. Dünyanın en medeni ülkelerinden biri olma konusundaki yolculuğumuzu geliştirelim, gençlerimiz bizden bunu istiyor.

Dolayısıyla bu tarihi sorumluluğuyla beraber YSK’ya tekrar sesleniyorum. Kararınızı verin, seçimin meşruluğunu tartıştırmayın. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.”