İmamoğlu: Ağız dalaşı fayda getirmez, yoksa meydan boş değil

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyelerin bağış kampanyalarının durdurulmasıyla ilgili “Dünyanın hiçbir ülkesinde millete ekmek dağıtan, gıda kolisi götüren; kısacası anayasal görevi gereği hizmet eden belediyelere terör örgütü, başkanlarına da doğal olarak terör örgütü lideri muamelesi yapılmaz” dedi.

Fotoğraf: Reuters

CHP’li belediyelerin ‘corona’ için başlattığı yardım kampanyaları İçişleri Bakanlığı’nca durdurulmuş, başkanlar hakkında soruşturma başlatılmış, belediyelerin banka hesaplarına da bloke konmuştu. İBB karara karşı dava açmıştı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da CHP’li belediyelerin ‘corona’ tedbirlerini ‘FETÖ’ ve PKK’nin uygulamalarıyla ilişkilendirmişti. Erdoğan, özellikle İstanbul, Adana ve Mersin belediyelerini eleştirerek, şu ifadeleri kullanmıştı: “Amaç halka hizmet vermek değil, şov yapmak. Özellikle İstanbul, Adana, Mersin belediyelerinin sergiledikleri tavrın başka hiçbir izahı yok. Bu tür teşebbüsler geçmişte FETÖ ve PKK gibi örgütler tarafından da denenmiştir.”

‘Parti rozeti çıkmış‘

İBB’nin Saraçhane’deki binasında konuşan İmamoğlu, Erdoğan’ın sözleri karşısında millet zorluk içindeyken ağız dalaşına girmenin fayda getirmeyeceğini ifade ederek, “Yoksa meydan boş değil” dedi.

İsim vermeden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’li belediyelerin yardımlarıyla ilgili açıklamalarına yanıt veren İmamoğlu, şöyle konuştu: “Biz belediye başkanları, siyasi tercihlerin ötesinde geniş toplumsal uzlaşı ile seçilmiş, her partiden vatandaşımızın oylarıyla göreve gelmiş kişileriz. Makama geldikten sonra parti rozeti çıkmış, oy versin vermesin, tüm vatandaşlarımıza hizmet etmek zorunda olan insanlarız. Vatandaşa hizmetten öte hiç bir önceliğimiz yok.”

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‘Oturmaya mı geldik?’

Tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkileyen salgının neden olduğu zorluklara dikkat çeken İmamoğlu “Başta ekonomik zorluklar. Ve tüm bu zorluklar ortadayken, bir belediye başkanı hiçbir şey yapmayacak. Bir belediye başkanı hiçbir işe karıştırılmayacak. İstenen bu. Bu mümkün mü Allah aşkına? Bu makamlara oturmaya mı geldik, hizmet etmeye mi? Millet bizleri ihtiyacı varken yanında görmeyecek de ne zaman görecek? ‘Devlet yapıyor’ diyorlar; belediye de bir devlet kurumu değil mi” diye sordu.

Her gün, devleti idare edenlerle beraber çalışma için ‘dil döktüklerini’ söyleyen İmamoğlu, “Bizi itseler de toplumun faydası adına yaklaşmaya devam ediyoruz. Ama karşımıza çıkarılan yanıt şu oluyor: ‘Bu tür teşebbüsler özellikle FETÖ-PKK gibi terör örgütleri tarafından denenmiştir’“ dedi.

İBB’nin ve diğer belediyelerimizin millete yardım faaliyetlerine “Terör örgütü benzetmesi yapan kim olursa olsun yanıtını alır” diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Ama şimdi ne vakti ne sırası. Bu hakkımı şahsen saklı tutuyorum. Liyakata, adalete, merhamete, koordinasyona dayalı bir çalışma yapıyoruz. Şimdilik arkamızdan gelen çok ağır ithamlara, kafamızı geri çevirip bakıyor, duyuyoruz. Ama ses etmeden yola devam ediyoruz. Arkamızdan bağıran kimselerle kaybedecek vaktimiz yok, biz millet için önde koşmaya devam ediyoruz. Ama susuyoruz…Aziz milletimizin hem hatrı hem hayrı için.”

İmamoğlu daha sonra İBB Lojistik Merkezi çalışanları ve İstgüven A.Ş. personeline moral ziyaretinde bulundu, denetim yaptı.