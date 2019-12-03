İmamoğlu: AB süreci başladığında doğan biri benden sekiz yaş büyük

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger’in davetlisi olarak 27 ülkenin büyükelçileriyle bir araya geldi. “1963’te AB ile imzaladığımız sürecin 57’nci yılındayız” diyen İmamoğlu sürecin çok uzadığını belirterek, “O gün doğan bir insan, benden 8 yaş büyük olurdu” dedi.

Fotoğraflar: İBB

Büyükelçilere, “Türkiye’yi en yakın tanıyan, gören, ülkelerimiz adına ülkemizde görev yapan insanlarsınız” diye seslenen İmamoğlu şöyle devam etti: “Burada görev yapan her büyükelçinin aslında Türkiye’miz için de fahri elçiler olduğunu düşünüyorum. Bu konuda göreviniz bittiğinde iyi duygularla bu ülkeden ayrılmanızı isteriz. Artık bu ilişkinin daha fazla yaşlanmaması adına sizlerin de özel bir ilgiyle Türkiye-AB ilişkileri üzerine yaklaşmanızı ve önemsemenizi çok arzu ediyorum. AB, Türkiye’nin bir parçasıdır. Türkiye de AB’nin bir parçasıdır. AB’nin doğusundaki en önemli merkezin Türkiye olduğunu hatırlatmak isterim.”

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İstanbul’da düzenlenen deprem çalıştayına da değinen İmamoğlu şöyle devam etti: “Hazırlıksız bir depremi yaşadığımız taktirde, İstanbul’un büyük bir ekonomik zarara uğrayacağı, 150 milyar doların üzerinde bir zararla ölçülebileceği konusunda uzman tespitleri var… Böyle büyük bir ekonomik zararın, aynı şekilde Avrupa’ya da zararı olacağı, yani dünyada her afetin, çevre ülkeleri de derinden etkileyebileceği hususundan hareketle şunu söyleyebilirim: Evet, bu konuda dahil, Avrupa’yla iş birliği yapmak, teknolojileri konuşmak, hatta bu konuda yatırımı desteklemekle ilgili süreçleri başlatmak arzusundayız.”

Avrupa’nın doğusunun merkezi İstanbul’dur

İstanbul’un farklı yapısının Avrupa tarafından beğenildiğini bildiklerini vurgulayan İmamoğlu, “Hatta bir iddiayla şunu söylemek isterim ki; Avrupa’nın doğusunun merkezi İstanbul’dur. Bu özelliğiyle beraber çok değerli buluşmalar planlayabiliriz” ifadelerini kullandı.