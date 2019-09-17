İmamoğlu: 75 günlük tedbirle bütçe açığı 3.5 milyar lira azaldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve gelmesinin ardından yapılan tasarrufla bütçe açığının 3 buçuk milyar lira azaldığını söyledi.

Fotoğraf: CHP

Sözcü gazetesi yazarlarına konuşan İmamoğlu, İstanbul’a iki ayda hakim olunamayacağını, insanların kendisini 31 Mart’tan beri çalıştığın zannettiğini dile getirdi.

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“İstanbul’un gayrimenkul envanteri, mali envanter, araç ve personel envanteri yok” diyen İBB başkanı, tüm envanterin halka gösterileceğini aktardı.

‘Açık azaldı’

İmamoğlu, ihtiyaç fazlası araçların geri gönderilmesiyle yapılan 50 milyon liralık yıllık tasarrufla çocuklara verilcek sütün bedelinin çıkarıldığını belirterek başka ihaleleri de katınca tasarruf miktarının arttığını kaydetti.

İBB başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu ekonomik krizde, bizim israfı engelleyerek, tasarruf ederek İstanbul bütçesine eklediğimiz her kuruştan, ilk sayın cumhurbaşkanı memnun olmalı. 10.5 milyar TL’lik bütçe açığı 75 günlük tedbirle 7 milyara indi. 3,5 milyar TL tasarruf ettik. Bunları açıklayacağız. Sayın cumhurbaşkanı ‘Bırakın bunları’ demek yerine bize destek olmalı, eşlik etmeli, ‘Hep beraber hesap soralım’ demeli. Merkezi hükümetin sırtından yük alıyoruz. Bu Türkiye’de başka bir dönemi başlatıyor.”