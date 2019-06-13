İmamoğlu: 24 saat toplu taşıma olacak; Olimpiyat Stadı güneş enerjisi üretecek

SEÇİL TÜRESAY

‘Millet ittifakı’nın CHP’li İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran’da seçildiği takdirde kentsel dönüşümün yarattığı mağduriyetlere son vereceğini, dar gelirliler için sosyal konut inşa edileceğini söyledi.

İmamoğlu’nun projeleri arasında raylı hattı 630 kilometreye çıkarmak, 24 saat toplu taşıma hizmeti ve deniz ulaşımından daha çok yaralanılmasını sağlamak ve Olimpiyat Stadı’nı güneş enerjisi üretiminde kullanmak da var.

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Fotoğraflar: DHA

İstanbul’daki The Marmara Otel’de, ‘Kentsel Gelişim Çözümleri Toplantısı’ düzenleyen İmamoğlu beş yılda İstanbul’un ‘herkesin yaşamaktan memnun olduğu’ bir kent olacağının sözünü verdi.

İBB garantör olacak; 15 bin sosyal konut inşa edilecek

Kentsel dönüşüm nedeniyle Tozkoparan’dan Fikirtepe’ye birçok yerde mağduriyet yaşandığına değinen İmamoğlu, belirli semtlere göz diken bir avuç insanın değil İstanbulluların yaşadıkları mahallelerde yaşamaya devam etmesini sağlayacak bir düzen oluşturulacağını söyledi. Buna göre kentsel dönüşümde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) garantör olacak; tapu meseslesi çözülecek. Kentsel dönüşüm fonu oluşturulacak. İlk etapta 15 bin olmak üzere sosyal konut inşa edilecek. ‘Makul kiralara’, 500 ila 1000 lira ödeyerek konut imkanı sağlanacak.

11 yeni füniküler

Marmaray’ı hariç tutarak “Her yere metro götüreceğiz” diyenlerin beş yılda 30 kilometrelik ağ tamamladığını, 2004’te 45 kilometre olan raylı sistemin bugün 157 kilometreye ulaştığına dikkat çeken İmamoğlu, “Bu mu başarı? Her seçim dönemi ilçelere söz veriyorlar. Ben kendi ilçem Beylikdüzü’nden biliyorum” dedi. Ve, raylı sistemi 630 kilometreye çıkarıp, 11 yeni fünikülerle destekleyeceklerinin altını çizdi.

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Mahallede İSPARK ücretsiz olacak; deniz ulaşımı artacak

İstanbul gibi bir kentin deniz ulaşımından yeteri kadar faydalanmadığına vurgu yapan İmamoğlu, “Deniz ulaşımı yüzde 8’den yüzde 3’e düşmüş” dedi . Ve, Tuzla’dan Büyükçekmece’ye daha geniş bir ağla, raylı sisteme entegre bir sistem kuracaklarını, halkı ‘sahilden yukarılara’ taşımak için de 11 yeni fünikülerle destekleyeceklerini anlattı. İstanbul’da 24 saat kesintisiz ulaşım sözü veren İmamoğlu, “Kimse ‘Bu saatte oraya nasıl gideceğim’ diye düşünmeyecek” dedi. Trafik ve ulaşımla ilgili projelerin diğerleri ise şöyle:

Taksi ve dolmuşlar köprüden ücretsiz geçecek

İBB’de özel taşımacılar için ayrı müdürlük kurulacak

Şehir içindeki TEM gişeleri kaldırılacak

TEM’de megabüsler aracılığıyla 3.5 milyon kişi taşınacak

İstanbullunun yaşadığı mahalledeki İSPARK ücretsiz olacak

Asansörlü otoparklarla otopark sayısı artacak

Transfer merkezlerine yüz bin araçlık otopark inşa edilecek

Bu otoparklara aracını park edenlere toplu taşıma ücretsiz olacak

Toplu ulaşım engellilere uyumlu hale gelecek

Sadece 22.00-06.00 arasında mal taşınacak

Depremde toplanılacak yerlerin başka amaçlarla kullanıldığına da değinen CHP adayı, acil durum eylem planı yapılacağını, her mahallede toplanma alanı olacağını ve kentte ilk yardım eğitimi almayan kimse kalmayacağını anlattı.

İstanbul’da, özellikle Esenler, Bağcılar gibi ilçelerde kişi başına düşen yeşil alanın bir metrekareden az olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, “Kuzey Ormanları, Validebağ gibi alanları koruyup yeni yaşam vadileri ekleyerek 20 milyon metrekarelik yeşil alan oluşturacağız” dedi. CHP adayı, bu sayede kişi başına düşen yeşil alanın 15 metrekareye çıkacağını söyledi.

Marmara’da yüzülecek; musluktan su içilebilecek

Marmara Denizi’nin tehlikede olduğuna, Avcılar Tuzla, Haramidere’nin kokudan geçilmediğine değinen İmamoğlu, Marmara Denizi’nin eskisi gibi yüzülebilir haline geleceğinin sözünü verdi. İmamoğlu’nun gündeminde içme suyu da vardı. “Musluktan suyun içilebileceğini iddia edenler kendileri bile içmiyordur” diyen İmamoğlu, beş yıl içinde İstanbul’da musluktan su içilebileceğini vaat etti. CHP adayına göre bu, haftada iki damacana su satın alan dört kişilik bir aile için yılda 1000 lira tasarruf anlamına geliyor.

Olimpiyat Stadı güneş enerjisi kaynağı olacak

Temiz enerji ve temiz çevre konularına da büyük önem verdiklerinin altını çizen İmamoğlu, 200 milyon dolar harcanarak inşa edilen, 120 milyon dolar harcanıp ‘çürümekten kurtarılması’ planlanan Olimpiyat Stadı’nın yedi gün güneş enerjisi üreteceğini söyledi. CHP adayı, tribünlerin üzerine güneş panelleri konulacağını, ayrıca, stadyumun ‘çalışır bir spor merkezi’ haline geleceğini söyledi. Sporla ilgili diğer vaatler ise şöyle:

30 yeni yüzme havuzu açılacak

Kente üç yeni atletizm pisti kazandırılacaık

Gençlerin son zamanlardaki favorisi E-Spor için lig kurulacak

500 kilometrelik bisiklet yolu oluşturulacak

En çok turist çeken ilk üç kentten biri İstanbul olacak

“New York, Paris gibi kentler nüfuslarının iki katı kadar turist çekerken İstanbul sadece üçte ikisini çekiyor” diyen İmamoğlu turizm master planı hazırlayarak İstanbul’u yerli-yabancı en çok turist çeken ilk üç kent arasına sokacaklarını söyledi. Sadece yeme-içme ve tarihi mekanlar için değil, dünyaca ünlü festivaller, kültür-sanat etkinlikleri için de gelinmesini sağlayacaklarını belirten CHP adayı, doğa tarihi ve müzik müzesi dahil 15 yeni müze kurulacağını, İstanbul’un ‘Broadway’ gibi markaları olacağını belirtti.

Şehir tiyatrolarının sayısının iki katına çıkacağını, gezici tiyatroların halkın ayağına kültür-sanat hizmeti götüreceğini belirten İmamoğlu, kenti 16 milyon İstanbullu’yla birlikte yöneteceğine ve katılımcı demokrasinin egemen olacağına dair sözünü yineledi.