İmamoğlu, 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekanı’nı ziyaret etti: Her şey çok güzel olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam, ‘23,5 Hrant Dink Hafıza Mekanı’nı ziyaret etti. Dink’in eşi Rakel Dink ve kızı Delal Dink, İmamoğlu’na müzeyi gezdirdi. İmamoğlu, 19 Ocak 2007’de öldürülen Dink’in anısına oluşturulan mesaj panosuna, “Her şey çok güzel olacak” notunu bıraktı.

Fotoğraflar: İBB

İmamoğlu, müzeyle ilgili görüşlerini şu sözlerle ifade etti: “Bir barış sözü olan, barışa dair katkı sunmak isteyen bir insan katledildi. Hrant Dink’in bu özelliğinin burada yansıtılması; ne duyduğunun ne hissettiğinin, aslında ne anlatmak istediğinin burada bire bir kendi kayıtlarından, kendi kaynaklarından aktarılması çok özel.”

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Agos gazetesinin, Dink’in kapısında öldürüldüğü, Şişli Halaskargazi Caddesi üzerindeki Sebat Apartmanı’nın birinci katındaki eski ofisi, ailesi ve ölümünden sonra kurulan Hrant Dink Vakfı tarafından müze haline getirilmişti. Hafıza mekanı olarak tasarlanan müze, yaklaşık dört yıl süren bir hazırlık sürecinin ardından 17 Haziran 2019’da ziyarete açılmıştı.

Delal Dink, İmamoğlu’na, Hrant Dink’in 23 Nisan 1996’da Agos’ta yayımlanan ‘23,5 Nisan’ başlıklı köşe yazısından adını alan mekanın hikayesini şöyle anlattı: “Babamın 23 Nisan’ı nasıl coşkuyla kutladığını ve 24 Nisan’da hissettiği acıyı paylaştığı bir yazısı var. Ayrıca annemle babamın evlilik yıldönümü. Bir davet aslında; umuda ve geleceğe dair. ‘Ermenistan’daki çocukları da bir araya getirebilsek, başka bir gelecek kursak, belki 23,5’ta buluşabiliriz’ gibi bir davet. Bu mekan da bir davet Türkiye’deki herkese. Bu yüzden onun dilini, onun davetini devam ettirmek istedik bu mekanda.”

İmamoğlu ise şunları söyledi: “Keşkelerle geçen bir süreç yaşıyoruz çoğu zaman. Bu keşkeleri yaşamamak için bu süreçleri, bu olayları ve bu kişileri taze tutmak lazım zihinde. Toplumsal hafıza olmayınca, kolay unutuluyor ve hatalar ardı sıra yapılabiliyor. Bu bakımdan büyük bir eksiği tamamlamış bir anlatım vardı…. İstanbul’da şu anda çok değerli bir müze gezdiğimi hissettim. Ruhu şad olsun sevgili Hrant Dink’in.”