İmamoğlu: 18 günde çıldırdılar, o bir avuç insanı 1800 günde deli edeceğim

‘Millet ittifakı‘nın CHP’li İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, görevde olduğu 18 günde ‘insanların gönlünü kazandığını’ belirterek, “Hatta 18 günde ben diyorum ki çıldırdılar. Ben var ya o bir avuç insanı 1800 günde deli edeceğim” dedi.

Trabzon Atatürk Havalimanı’nda halka hitap etti. İmamoğlu, memleketinde “Trabzon seninle gurur duyuyor” sloganlarıyla karşılandı.

Reklam

Trabzon Atatürk Alanı’nda hemşehrilerimizle beraberiz. https://t.co/uUIyEfdm2m — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 5, 2019

‘Bir avuç insan demokrasiye sıkıntı verdi’

Konuşmasına “Size İstanbul’un selamını getirdim” diye başlayan İmamoğlu, “Ben Trabzon’un bir uşağıyım, Trabzon’un uşağı kötü söz söylemez” ifadelerini kullandı.

‘Bir avuç insanın’ Türkiye’nin demokrasi sürecine ‘sıkıntı verdiğini’ kaydeden İmamoğlu, “Hep beraber tamir edeceğiz. Çünkü bizim insanımız cumhuriyete, demokrasiye, özgürlüğe alışmış insanlardır. Çünkü bizim insanlarımız her zaman ‘Tam bağımsız Türkiye’ diyen insanlardır” diye konuştu.

Reklam

Türkiye’nin, seçimlerin ‘tartışmalı hale geleceği bir sürecin arefesinde’ olduğunu vurgulayan İstanbul adayı, demokrasi mücadelesi vereceğini söyleyerek destek istedi.

‘Etnik köken üzerinden hakaret edilmez’

İnsanların ‘ekmekten, sudan, havadan’ daha çok ‘hak, hukuk, adalete’e ihtiyacı olduğunu ifade eden İmamoğlu, “Bu bir avuç insanın yaptığı yanlışları da milletimizle beraber düzelteceğiz” dedi.

Hakkındaki ‘etnik köken’ tartışmalarına da değinen CHP’li aday şu ifadeleri kullandı: “Bir şey bulamıyorlar Ekrem’in inancıyla, etnik kökeniyle uğraşıyorlar; ya kardeşim benim ailemi bu şehirde yaşayan herkes bilir, etnik köken üzerinden insana hakaret edilmez.”