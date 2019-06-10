İmamoğlu: 17 yılda yapamadıklarını 17 günde yaptık, bize çay getirene bile hesap sordular

‘Millet ittifakı’nın 23 Haziran seçimindeki İstanbul büyükşehir belediye başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt’ta düzenliği mitingde, mevcut iktidar partisinin 17 yıl yönettiği belediyede yapamadıklarını 17 günde yaptıklarını, buna karşılık mazbatasının elinden alınmasından sonra kendilerine çay getirenler ile telefon bağlayan sekretere bile hesap sorulduğunu söyledi.

Ekrem İmamoğlu, Esenyurt mitinginde.

İmamoğlu, Beylikdüzü’nde yaptığı basın açıklamasının ardından, Esenyurt caddelerinde ve sokaklarında, miting öncesi seçim turu attı. İmamoğlu’nun içinde bulunduğu seçim aracı, yoğun ilgi nedeniyle zorlukla yol alabildi. Seçim otobüsü, mitingin yapılacağı Esenyurt Meydanı’na, izdiham nedeniyle zorlukla girebildi. Mitingde İmamoğlu’na, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve çok sayıda milletvekili de eşlik etti.

Reklam

Mitingdeki konuşmasına işsizlik ve ekonomik sorunlardan bahsederek başlayan İmamoğlu, şöyle konuştu: ”Demokrasiye sıkıntı veren bir avuç insan, bizi sizden koparmak istediler. Ama çok güçlü geliyoruz. Milletçe, halkımızla beraber geliyoruz. İstanbul’da neredeyse 3 gençten biri işsiz. Açlık sınırının altında yüz binlerce insanımız var. Biz, bu şehrin ekonomisini düzeltmeye, bu şehirde işsizlere iş bulmaya geliyoruz. Biz, bu bir avuç insana yalvardık. Bir avuç insan. Bazen YSK’da, bazen siyasette bir avuç insan oluyorlar. Onlar için varsa yoksa, kendi yakın çevresi, ailesi, eşi dostu. Biz öyle bakmıyoruz. Size, bu millet 2023’e kadar yetki verdi. Gidin ekonomideki sorunları çözün, işsizliği çözün. Biz de İstanbul’daki sorunları çözelim. Anlatamadık.”

İşsizlik ve ekonomik sorunlara çözümünü ”Yoksullukla ilgili projelerimiz var. Hane halkının daha mutlu olabilmesi için gıda, eğitim destek paketlerimiz var. Her yurttaşına yardımcı olacak, bu şehrin nimetlerini bu şehrin insanına dağıtacağız” sözleriyle açıklayan İmamoğlu, ‘İsrafa son, tasarruf var’ sloganıyla, israfa asla müsaade etmeyeceklerini, milletin kaynaklarını çarçur edenlere fırsat tanımayacaklarını ifade etti. İmamoğlu, tasarruf tedbirlerini ise şöyle açıkladı: “İBB’de, yılda 5-6 milyar tasarrufla bütçe artısı elde edeceğimizi düşünüyoruz. Duyuyor ve görüyorsunuz, yapılan ihalelerde, harcamalarda derenin suyu ne hikmetse aynı yerlere akıyor. Hakkıyla, hukukuyla insanların kabiliyetleriyle herkes iş alsın. Bizim partiyle işimiz yok. ‘Biz, partizanlığı bitirmeye geliyoruz’ dedik. Partizanlık bitecek. Onlar gibi 25 belediye başkanını ‘ortak’ kabul etmiyoruz, biz bu şehrin 39 belediye başkanını ortak kabul ediyoruz. Hepsi bizim. Bahsettikleri şey parti ülkesi. Öyle bir şey yok. Ben, bu durumdan AK Partililerin de mutlu olmadığını biliyorum. Oy vermeyenlere neredeyse ‘terörist’ demeye kalktılar. Oy veren vermeyen herkes benim kardeşim. Hangi yaşamdan, inançtan olursa olsun, Türkmüş, Kürtmüş, Lazmış, Çerkezmiş kardeşim. Bu şehrin nimetlerini, ekonomisini herkesle, 16 milyon insanla paylaşacağız.”

‘Hak, hukuk adalet diyorum, onlar Pontus diyor’

Hak ve adalet taleplerine ‘terörizm’ yaftası yapıştırılmaya çalışıldığına dikkat çeken İmamoğlu, bu duruma karşılık rakibinin yaklaşımını da şöyle eleştirdi: ”Biz, bunları söylerken onlar ne diyor? Ben hak, hukuk, adalet diyorum. Onlar ‘Pontus’ diyor. Gülelim, vallahi gülelim. Ben israf, tasarruf diyorum, onlar ‘Yunan’ diyor. Ben huzur diyorum, onlar ‘terörist’ diyor. Ben birleşelim diyorum, onlar İstanbul’a ‘Konstantinopol’ diyor. Allah bir avuç insana akıl versin. Allah, 23 Haziran’da bu bir avuç insana akıl verecek. İçlerinde bir avuç insan çığırtkanlık yapıyor. Söylediklerimizi her gün tekrar eden insanlar. Bir bakıyorum il başkanları, milletvekilleri, bakanları konuşuyor. Rakibimiz bazen onlara eşlik ediyor, bazen de susuyor. Bu susan rakibim, sözüm ona bana devlet adamlığı tavsiyesinde bulunuyor. Allah şahit siz de şahit olun: Bu kardeşiniz hiçbir gün kötü söz söylemeyecek. Bu tavırları, kötü davranışları yapanlara sevgiyi saygıyı öğreteceğiz. Aynı zamanda erdemli olmayı, devletini, milletini sevmeyi, herkese eşit davranmayı öğreteceğiz.”

Reklam

‘Ümmetine muktedirlik taslayanlar (anladınız siz onu)’

Saadet Partisi adayı Gökçınar’ın oğullarının işten çıkarılmasına da değinen İmamoğlu, 17 günlük görev süresi içinde İstanbul büyükşehir belediyesinde kendilerine hizmet edenlere de benzer muamelenin yapıldığını şöyle anlattı: ”Biliyorsunuz, İstanbul’da Saadet Partisi’nin adayı var. Sayın Necdet Gökçınar, Sevgiler saygılar gönderiyorum. Bir oğlunu bu süreçte işten çıkardılar. Rakibimizin bir diğer çocuğunu, İGDAŞ kurumu ile iş yapıyor, sözleşmesi var, sözleşmesini iptal ettiler. Diyorlar ki bizden olmayan iş yapamaz. Vicdanları yok oldu, ne yazık ki akılları da yok oldu. Soruyorum size bunun neresinde adalet var. 17-18 gün kaldık ya görevde, bize çay getiren insanlara bile hesap sordular. Telefonu bağlayan santral memuruna bile hesap sordular. Bunlarda vicdan yok. Biz herkese sahip çıkmaya geliyoruz. Herkese sahip çıkacağız.”

Esenyurt’a kreş, istihdam ofisi, yeşil alan ve tapu sözü veren İmamoğlu, bölgedeki uyuşturucu sorununun çözümü için de seferberlik başlatacaklarını kaydetti. İmamoğlu, Hz. Ebu Hanefi’nin “İnsanın tek bir gücü vardır. Muktedir olana duadır. Ey ümmetine muktedirlik taslayanlar, (anladınız siz onu) sizin muktedirliğiniz, benim duamın yanında zerredir” sözünü hatırlatan İmamoğlu, hakaret etmeden, kimseye kötü laf etmeden güzel sözlerle konuşulmasını tavsiye etti. “Bu milletin aklıyla birleştirdiği bir duygu vardır: Tam bağımsız Türkiye ruhu” diyen İmamoğlu, şehrin bütün mağdurlarına, bütün gariplerine, problem yaşayan bütün insanlarına, EYT’lilere, ulaşımla uğraşan insanlarına, işsizlerine, 350 bin okuyamayan, iş verilmeyen gençlerine ve Esenyurtlular’a da sahip çıkma sözü verdi.

‘Plajlardan fotoğraf göstererek mülteci sorunu anlatılmaz’

İstanbul ve Esenyurt’taki mülteci sorununa dikkat çeken İmamoğlu, mevcut yönetimin mülteci sorununu arka ceplerini attığını belirterek, şöyle dedi: “Biz, insanlığı iyi biliriz. Biz insana değer veririz. O ayrı. Ama mülteci dostlarımız mülteci olduklarını bilecek. Bu konuda ulusal bir politika geliştirmekten aciz davrananlara ulusal bir politika geliştireceğiz. Bu şehirde olan mültecilerin özellikle kadınlarına çocuklarına elbette destek olacak. Günün sonunda zamanı geldiğinde memleketlerine gitmek zorunda olduklarını elbette anlatacağız. Biz mülteci hukukunun ne olduğunu bilen insanlarız. Kucaklarız, barınma konusunda destek çıkarız. Kadınların, çocukların mağdur olmaması için çabalarız. Bu konuda koltuk işgal eden bir belediye başkanı olmayacağım. Ulusal ve uluslararası platformlarda anlatacağım. Sadece plajlardan fotoğraf göstererek bu sorun anlatılmaz. Mülteci sorununu anlamak için Esenyurt’a geleceksiniz. Bu sorunu bu kardeşinizle çözeceksiniz. Bu arkadaşlar çözemez kardeşim. Göreve geldiklerinde ne zaman gideceklerini bilmedikleri için çözemezler. Biz, beş yıllığına göreve geldiğimizi biliriz.”