İmamlar ‘mobbing’den şikayetçi: Cami yaptırma dernekleri ‘itaat’ bekliyor

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, bazı cami yaptırma derneği yönetimlerinin imamlara baskı ve mobbing uyguladığını öne sürdü.

‘İzinden lambaya her şeye karışıyor’

AA’nın haberine göre, dernek yönetimlerinin kendilerini imamların ‘işvereni’ gibi gördüğünü savunan Bayraktutar şunları söyledi: “Camilerin hizmete açılması safhasına kadar büyük gayret ve özveride bulunan dernekler, camiler hizmete açıldıktan sonra caminin işleyişine karışmamalı, sadece bakım ve onarım işleriyle ilgilenmeli. Hepsi için söylemiyoruz ama bazı cami yaptırma dernek yönetimleri kendilerini imamların ‘işvereni’ gibi görüyor, imamdan kendilerine itaat etmelerini bekliyor, imamın yıllık izninden caminin lambasına kadar her şeye karışıyor.”

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‘Kafayı taktıysa lojman için yüksek kira istiyor’

İmamların kullandığı lojmanların baskı ve yıldırma unsuru olarak kullandığını ifade eden Diyanet-Sen başkanı “Dernektekiler, imama eğer kafayı taktıysa tapusu derneğe ait olduğu için lojman için yüksek kira talep ediyor. Buna fırsat vermemek için lojmanların kullanımı 49 yılllığına Diyanet İşleri Başkanlığına verilmeli” diye konuştu.

Cami yaptırma dernekleriyle ilgili mevzuata imamın görevine müdahele edilemeyeceğine dair bir madde eklenmesini isteyen Bayraktutar “Bu sağlanırsa, bugün birçok din görevlilerimizin yaşadığı mobbinge neden olan şartlar da ortadan kaldırılmış olur” dedi.