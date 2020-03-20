İmamdan cuma kılmak için camiye girilmesin diye önlem: Kapının önüne dolap koydu

Bursa’nın İznik ilçesindeki Çakırca Camii’nde imam, cemaatin cuma namazını kılmak için içeri girmesini engellemek amacıyla kapıyı kilitleyip arkasına dolap yerleştirdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın corona virüsüne karşı önlemleri kapsamında cuma namazına ara verilmesi kararının ardından Bursa’daki camiler boş kaldı.
Cuma namazı için İznik ilçesindeki Çakırca Camii’ne gidenlerin olduğunu duyan imam ekstra bir önlem daha aldı. Kapının kırılarak içeri girilmesi ihtimaline karşı dolabı önüne yerleştirdi.
Camiye gidenler dönmek zorunda kaldı. Şanlıurfa’da, bir camiye girmek için kapıları zorlayan cemaate engel olmuş, Karabük’te ise içeri giremeyen bir grup cami avlusunda saf tutup cuma namazını kılmıştı.