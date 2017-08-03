İmama sela okutmayan kişiye ceza bozuldu: Yetersiz gerekçeyle hüküm kuruldu

İstinaf mahkemesi, darbe girişimi gecesi sela okuyan imamı engellediği gerekçesiyle bir yurttaşa verilen para cezası kararını bozdu.

15 Temmuz gecesi sela okuyan Küçükçekmece Gültepe Camii imamı Mustafa Baki’ye hakaret ettiği öne sürülen Kenan Gülşen ve sela okumasını engellediği öne sürülen Nait Yılmaz, şubat ayında yargılandıkları İstanbul 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 bin lira para cezasına çarptırıldı.

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İstinaf Mahkemesi ise yerel mahkemenin Yılmaz’a verdiği para cezasını ‘yetersiz gerekçe ile hüküm kurulduğu’ gerekçesiyle bozarak, dosyayı yerel mahkemeye iade etti.

İmam Baki’nin sela ve ezan okuma görevini bitirince caminin önüne gelip halkı bilgilendirdiği sırada olayın meydana geldiğini kaydeden mahkeme, kararı şu gerekçeyle bozdu: “Somut olayda, mağdurun, icrasına başladığı veya devam ettiği bir görevinin bulunmadığı, bu fiilin, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle mağduru yaralamaya teşebbüs suçunu oluşturup oluşturmadığı tartışılmadan ve sanığın, mağdurun daha sonra gerçekleştireceği görevleri engellemeye çalıştığı kabulüne nasıl ulaşıldığı denetime olanak sağlayacak şekilde açıklanıp gösterilmeden, yetersiz gerekçeyle hüküm kurulması, sanığa yükletilen suçlardan dolayı mağdurun somut bir zararının bulunmaması, mağdurun şikayetinden vazgeçmesi (…)”

Ancak Gülşen’e verilen 7 bin liralık para cezası ise usul ve yasaya uygun bulunarak onandı.