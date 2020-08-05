İmam ve ailesine düğüne katıldıktan sonra ‘corona’ tanısı konuldu, cami iki gün kapatıldı, temaslılara test yapılıyor

Eskişehir’de, katıldığı bir düğün merasiminin ardından rahatsızlanan cami imamı, eşi ve iki çocuğu Covid-19 tanısıyla hastanede tedavi altına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Yeni Mahalle Sivrihisar Caddesi’ndeki Dekovil Cami’nin imamı Ahmet Tıraşçı’ya Ankara’da katıldığı bir düğünün ardından belirti görülmesi üzerine eşi ve çocuklarıyla birlikte test yapıldı.

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Sonuçların pozitif çıkması üzerine Tıraşçı ve ailesi Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Filyasyon ekibi tarafından, imamın yaklaşık 100 kişiyle temaslı olduğu değerlendirilerek test yapılmaya başlandı.

Cami, Eskişehir Müftülüğü talimatıyla iki günlüğüne ibadete kapatıldı. Caminin girişine şu yazı asıldı: “Camimizde corona virüsü çıkması nedeniyle müftülük emriyle ikinci bir emre kadar kapalıdır. Cami cemaatimiz kendilerini evlerinde izole etsinler.”

Tepebaşı Belediyesi ekiplerince bugün yapılan dezenfekte çalışmalarının ardından cami yeniden ibadete açıldı. Eskişehir Müftülüğü başka bir imam görevlendirdi.