‘İmam hatipte doluluk polemiği’nde söz CHP’li vekilde: Bakanlık yanlış bilgi verdi

İmam hatip okullarında doluluk oranlarını yanlış açıklayan CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, suçu Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) attı.

İrgil, gazetecilerle Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2017 TEOG kapsamında okul türlerine göre yerleştirilen öğrenci sayısına dair yazılı soru önergesine verdiği yanıtı paylaşmıştı.

Reklam

CHP’li vekil, anadolu imam hatip liselerine 194 bin 674 kontenjan ayrıldığını ancak 60 bin 908 öğrencinin bu okulları tercih ettiğini belirterek okulların yüzde 69’unun boş kaldığını söylemişti.

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin ise CHP’li vekilin yanlış rakamları açıkladığını belirterek imam hatip liselerindeki doluluk oranının yüzde 84 olduğunu ifade etmişti.

MEB’i suçladı, yine doluluk oranlarını eleştirdi

BBC Türkçe’den Fundanur Öztürk’e konuşan İrgil, çok fazla okul türü ve karmaşa yarattıklarını belirterek neyin ne olduğunu bakanlık bürokratlarının da bilmediğini öne sürdü. İrgil, kendisine verilen yanıtta iki tablonun birbirini tutmadığını savunarak MEB’i yanlış bilgi vermekle suçladı.

CHP’li vekil sözlerini şöyle sürdürdü: “Önergenin yanıtındaki İmam Hatip Lisesi bilgisini sorduk, bakanlıktaki ilgililer dedi ki, ‘Burada bir yanlışlık var. (Düz) İmam Hatip Lisesi artık yok ki. Size bilgi yanlış verilmiş.’ Yani bakanlıktaki ilgililer bize yanlış bilgi verildiğini kabul etti. Yani önergenin yanıtına İmam Hatip Liseleri diye yazarak bizi yanıltan kendileri. Müsteşar sadece imam hatiplerle ilgili özel bir hassasiyet gösterdi ve rakamların yanlış verilmesinden kaynaklanan bu yanlış anlamayı düzeltti. Fakat imam hatiplere bu kadar maddi destek, teşvik ve imkana rağmen yüzde 84’ü dolmuş. Öte yandan bu teşviklerin hiçbirine sahip olmayan Fen Liseleri ve Anadolu Liseleri ise yüzde yüz dolmuş.”