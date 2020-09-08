İmam hatipliler Mütercimler’e öfkeli: RTÜK inceleme başlattı; dernekten suç duyurusu

Araştırmacı Erol Mütercimler, bir televizyon kanalında kullandığı ifadeler nedeniyle imam hatiplileri ayağa kaldırdı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) inceleme başlatırken ÖNDER İmam Hatipliler Derneği suç duyurusunda bulundu.

Mütercimler, katıldığı bir televizyon programında imam hatip mezunları için “Bakın karşımıza ne olarak çıkıyorlar. Cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız…” demişti.

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Erol Mütercimler'in imam hatiplerle ilgili sözleri: Aktroller hedef gösterdi, RTÜK inceleme başlattıhttps://t.co/RDqdwJb41a pic.twitter.com/8RFh4UJiKT — sendika.org (@sendika_org) September 8, 2020

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Mütercimler için suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Erol Mütercimler’in imam hatip camiasıyla ilgili haddini aşan, iftira ve hakaret içeren ithamları hakkında ÖNDER olarak hukuki süreç başlatıyoruz. Kimsenin Türkiye’nin güzide okulları ve mezunlarını kötülemesine ve iftiralarına izin vermeyeceğiz.”