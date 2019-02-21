İmam hatiplere fen liselerinden 15 kat fazla bütçe ayrıldı

Cumhurbaşkanlığı’nın, ‘2019 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair‘ kararına göre, imam hatip liselerine ayrılan bütçe artırıldı.

Fotoğraf: Reuters

Buna göre, 2021 yılına kadar tamamlanması planlanan projeler içinde en büyük bütçe 162 yeni imam hatip lisesi için ayrıldı. Bir bölümünün yapımına 1995’te başlanan imam hatip lisesi projelerinin toplam bütçesinin 2 milyar 289 milyon lira olduğu bildirildi.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2019 yılı içinde inşa edilmesi planlanan imam hatipler için 460 milyon lira ödenek ayırırken, fen liseleri için yalnızca 30 milyon lira ayırdı. Böylece, imam hatiplere fen liselerine ayrılan bütçenin 15 katından fazla ayrılmış oldu.

2021’e kadar tamamlanması planlanan fen lisesi projesi sayısı ise dokuzda kaldı.

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Yatırım programında 151 yeni anadolu lisesi inşaatı da yer aldı. Anadolu lisesi projeleri için 1995 yılından 2018 yılına kadar 1 milyar lira harcayan bakanlığın bu projelere 2019 yılı için ayırdığı ödenek 325 milyon lira.

Uygulamaya konulduğu 2011 yılında 7 milyar lira yatırım öngörülen Fatih Projesi’ne de 2018 itibarıyla 3.4 milyar lira harcandığı duyuruldu.

Projenin bakım onarım, uygulama yazılımı ve teknoloji giderleri için 2019’da ayrılan bütçe ise 200 milyon lira oldu.