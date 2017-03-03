İmam hatipler sınıfta kaldı: Ciddi bütçe ayrılmasına rağmen devamsızlık had safhada

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim kalitesinin yetersiz olduğunu kabul ettiği imam hatiplere öğrencilerin ilgisiz olmasına rağmen bütçesini de aşarak tam 4 milyar 979 milyon lira harcadı.

Cumhuriyet’ten Deniz Ülkütekin’in haberine göre MEB’in 2016 yılı faaliyet raporunda Din Eğitimi Genel Müdürlüğü’ne ayrılan 3 milyar 885 milyon liralık bütçenin aşılarak 4 milyar 979 milyon lira harcama yapıldığı ortaya çıktı.

MEB, imam hatiplerde devamsızlık ve okul terkleriyle ilgili çalışma yapma gereksinimi de duydu.

Devamsızlık sorunu

Raporda harcamalara karşın eğitim kalitesinin yetersiz olduğu kaydedilirken, sık görülen devamsızlıkların önlenmesi için çalışmalar yürütüleceği kaydedildi. Bunun için bakanlığın okullarda yönetici ve öğrencilerle görüşmeye başlaması kararlaştırıldı. Ancak devamsızlık oranına rağmen pansiyonlu imam hatip sayısının 65’ten 145’e çıkarılması planlandı.

Raporda, eğitim bütçelerindeki artışa da değinildi. Son yıllarda yüzde 2-3 seviyesinde bütçeden eğitime ayrılan kaynak son iki yılda sadece 0.03 ve 0.19 oranında artırılabildi.

Rapordan dikkat çeken diğer detaylar şöyle:

* Okul binalarının yüzde 25’inin güçlendirilmesi hedeflendi ama bu hedefe ulaşılamadı, binaların sadece yüzde 8’i yenilenebildi.

* Geçtiğimiz yıl okullara 150 bin kitap gönderilmesi hedeflendi ancak sadece 28 bin 728 kitap yollanabildi. 100 kültür kitabı basılması hedefi de 18’de kaldı.

* Darbe girişiminin ardından meslekten atılan on binlerce öğretmen ve emekli olanlar bir araya geldiğinde 44 bin öğretmen mesleği bıraktı. 49 bin yeni atanan öğretmenin adaylık süreci bitene kadar büyük bir öğretmen açığı yaşanabilir.

* Fatih projesinde 600 bin tablet bilgisayar seti dağıtılması hedeflenirken, bu sayı 11 bin 881’de kaldı.

* 1 milyon 92 bini genel ve mesleki liselerde, 53 bini Anadolu imam hatip liselerinde, 270 bin 179’u ilkokullarda, 26 bin 634’ü imam hatip ortaokullarında ve 475 bin 455’i genel ortaokullarda olmak üzere 1 milyon 917 bin 702 öğrenci 20 gün ve üzerinde devamsızlık yaptı.

* İlkokullarda öğrencilerin yüzde 44,70’i (2 milyon 396 bin) ortaokullarda öğrencilerin yüzde 42,22’si (1 milyon 836 bin) İHL’lerde yüzde 47’si (235 bin) imam hatip ortaokullarında yüzde 21’i (11 bin 52) sanat, spor, kütür ve bilim etkinliklerine katılmadı.