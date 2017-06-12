İmam hatip reklam broşüründen: Askeri ve polis okullarına girişte ayrıcalıkları olacak

İktidarın eğitim polikalarında merkeze aldığı imam hatip okullarına öğrenci çekmek için hazırlanan broşürde, bu okullardan mezun olan öğrencilerin askeri lise ve polis okullarına girişte kayırılacakları ‘itiraf edildi’.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, okulların yaz tatiline girmesiyle başlayan tercih döneminde, okulların reklam kampanyaları hız artırdı. Bunlardan biri imam hatip okullarına dair de fikir verdi.

Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi hazırladığı broşürde, mezunlarının ‘ayrıcalıklarını’ askeri yüksek okullar ile polis okullarına ‘tercihen’ alınacaklarını söyledi.

Broşürde, okulun vereceği kazanımlar şöyle anlatıldı:

* “Merhamet ve adalet duygusu gelişmiş sevgi ve saygıyı içselleştirmiş gençler yetiştirmek hedefimizdir.

* Askeri yüksek okullar ve polis okullarına girişte tercihen ayrıcalıklara sahip olacaklardır.

* Tüm liselerde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri haftada 2 saate çıkacağı için ülkemizde İlahiyat ve İslami Bilimler fakülteleri geleceğin mesleği olacaktır.

* 15 Temmuz gösterdi ki dinine, milletine, vatanına bağlı bireyleri hiçbir güç yıkamaz. Bu bağlamda milli ve manevi bilinçlendirmemiz olacaktır.”

Tanıtım broşüründe maddi durumu iyi olmayan öğrencilere burs temin edileceği, öğlen yemekleri ve servis ücretlerinin de karşılanacağı belirtildi.