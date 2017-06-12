İmam hatip broşüründen: Asker ve polis okullarına girişte ayrıcalığınız olacak

İktidarın eğitim politikasında merkeze aldığı imam hatip okullarına öğrenci çekmek için hazırlanan broşürde, bu okullardan mezun öğrencilerin askeri lise ve polis okullarına girişte kayrılacakları ‘itiraf edildi’.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre okulların yaz tatiline girmesiyle başlayan tercih döneminde, reklam kampanyaları hızlandı. Bunlardan biri imam hatip okullarına dair de fikir verdi.

Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin hazırladığı broşürde, mezunların avantajları sıralanırken askeri yüksek okullar ve polis okullarına ‘girişti tercihen ayrıcalıklara sahip olacakları’ da belirtildi.

Broşürde okulun avantajları şöyle anlatıldı:

* “Merhamet ve adalet duygusu gelişmiş sevgi ve saygıyı içselleştirmiş gençler yetiştirmek hedefimizdir.

* Askeri yüksek okullar ve polis okullarına girişte tercihen ayrıcalıklara sahip olacaklardır.

* Tüm liselerde din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri haftada iki saate çıkacağı için ülkemizde ilahiyat ve İslami bilimler fakülteleri geleceğin mesleği olacaktır.

* 15 Temmuz gösterdi ki dinine, milletine, vatanına bağlı bireyleri hiçbir güç yıkamaz. Bu bağlamda milli ve manevi bilinçlendirmemiz olacaktır.”

Tanıtım broşüründe maddi durumu iyi olmayan öğrencilere burs temin edileceği, öğlen yemekleri ve servis ücretlerinin de karşılanacağı belirtildi.