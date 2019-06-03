İmalat sektöründeki daralma TL’deki kayıpların etkisiyle 14’üncü ayına girdi

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) mayısta TL’deki değer kaybının etkisiyle 45.3’e gerileyerek sektördeki daralmanın 14’üncü ayına girdiğini gösterdi.

IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, nisanda 46.8 değerini almıştı. Endekste 50’nin altı daralmaya, üzeri seviyeler büyümeye işaret ediyor.

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Girdi ve fabrika çıkış fiyatları TL’deki değer kaybına paralel olarak ekim ayından bu yana en yüksek artışı kaydederken, talebin de daralmasına yol açtı.

Yeni siparişler alt endeksi nisan ayındaki 43.5 seviyesinden mayısta 41.3’e gerileyerek aralık ayından bu yana en düşük değeri aldı.

İhracat siparişleri alt endeksi 47.5’ten mayısta 45.8’e geriledi. Ankete cevap veren bazı imalatçılar Avrupalı müşterilerden gelen talebin zayıf seyretmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

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Üretim alt endeksi ise mayısta 46.6’dan 44.1’e indi ve art arda 13’üncü ayda da daralmaya işaret etti.

İmalat PMI istihdam, üretim, yeni siparişler, girdi stokları ve tedarikçilerin teslim süreleri alt endekslerinin ağırlıklandırılması yöntemiyle hesaplanıyor.