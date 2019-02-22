İmalat sanayisinde kapasite kullanımı dört yılın en düşüğünde

Şubatta imalat sanayisinin kapasite kullanım oranı 0.4 puan düşüşle yüzde 74.0’e geriledi. Bu oran en son Mart 2015’te görülmüştü.

Fotoğraf: Reuters

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre imalat sektöründe faliyet gösteren 1754 işyeriyle yapılan ‘İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranının yüzde 0.2 puan düşüşle 74.1’e gerilediğine işaret etti.



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Mal grupları itibariyla kapasite kullanım oranı yatırım mallarında 73.3’e gerilerken, ara mallarda 73.2’ye geriledi. Dayanıklı tüketim mallarında ocaktaki 67.7 düzeyi şubatta 69.7’ye yükseldi. Tüketim mallarında ise oran hafif bir yükselişle 72.6’ya yükseldi.



Son 10 yılın en düşük kapasite kullanım oranı küresel finansal krizin hala sürdüğü Nisan 2009’da 62.0 olarak kaydedilmişti.