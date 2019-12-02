İmalat sanayiinde bir önceki aya göre iyileşme var; piyasa kırılganlığı sürüyor

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) kasımda 49.5’e yükseldi. Faaliyet koşullarında bir miktar iyileşme olduğunu gösteren endeks sektörde buna rağmen hafif daralmaya işaret etti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İmalat sanayinin sağlığı hakkında gösterge olan PMI, 1.5 yıla yakın sektörde daralmaya işaret ettikten sonra eylül ayında 50’ye çıkarak daralmanın durduğunu göstermişti.

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IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, ekimde tekrar daralmaya işaret eden 50’nin altı seviyelere gerileyerek 49 değerini almıştı.

İmalat sektöründe üretim kasım ayında sınırlı bir artış göstermesine rağmen nisan 2018’den bu yana ilk defa büyüme kaydetmiş oldu. Üretim alt endeksi 48.4’ten 50.1’e yükselirken, ankete katılan şirketler artışı piyasa koşullarındaki iyileşmeye bağladı.

Piyasa hala kırılgan

İmalat sanayinin yeni siparişleri ise 47.7’den 49.5’e yükselmesine karşılık daralmaya işaret eden seviyede kalarak piyasa koşullarının kırılgan olduğunu gösterdi. Yeni ihracat siparişleri alt endeksi 46.7’den 49.2’ye yükselmesine karşılık benzer bir seyir izledi.

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IHS Markit Direktörü Andrew Harker, PMI ile TÜİK’in sanayi üretimi verisi arasındaki ilişkiye dikkat çekerek kasım ayı sanayi üretimi verisinin yıllık bazda büyümeye işaret etmesinin beklendiğini ifade etti.

Harker şunları söyledi: “Bu son PMI anketinde ana öne çıkan unsur bir buçuk yıldan uzun bir süre sonra üretimin tekrar büyümeye geçmesi. Çok sınırlı da olsa işletmelerin piyasa koşullarına olan güveninin yukarı yönlü olduğunu gösteriyor.”