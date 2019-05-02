İmalat PMI nisanda 46.8’e geriledi: Kurdaki yükseliş sebebiyle 13 aydır daralıyor

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) nisanda 46.8’e gerileyerek sektörde kurdaki artış ve enflasyonel baskılara bağlı daralmanın 13’üncü ayına girdiğine işaret etti. Daralmanın şiddeti ise 13 ayın ortalamasına kıyasla azaldı.

A welding robot creates sparks during the body shell production of a Ford Fiesta at the Ford assembly line in Cologne September 12, 2013. REUTERS/Wolfgang Rattay

İmalat sektöründe zorlu piyasa koşulları nisanda devam etti. Türk lirasındaki zayıflamanın girdi maliyetlerini ve ürün fiyatlarının artması, buna bağlı olarak yeni siparişlerdeki yavaşlama ve enflasyonist baskılar hem Türkiye hem İstanbul imalat sektörlerini yavaşlatan en önemli unsurlar oldu. PMI rakamındaki düşüş imalat sektörünün küçülmesi anlamına geliyor.

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IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, martta 47.2 ile geçen yıl temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı. Endekste 50’nin altı seviyeler daralmaya, üzeri ise büyümeye işaret ediyor.

İstanbul imalat sanayinin gösterge endeksi İstanbul PMI ise marttaki 46.6 seviyesinden nisanda 46.3’e geriledi.

Kurdaki yükseliş girdi maliyetlerini artırdı

Girdi maliyetleri nisanda geçen yılın ekim ayından bu yana en sert artışı kaydetti. Artış büyük ölçüde TL’nin dolar karşısındaki değer kaybından kaynaklandı. Bunun yansıması olarak nihai ürün fiyatlarındaki artış ise Nisan’da son 6 ayın en yüksek hızında gerçekleşti.

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Siparişlerde ocaktan bu yana en hızlı daraldı

Üretim alt endeksi mart ayındaki 47.8 seviyesinden 46.6’ya geriledi. Üretimdeki gerileme nisan ayında bir yılı geride bıraktı.

Yeni siparişler alt endeksi 44.5’ten 43.5’e geriledi. Yeni siparişlerdeki daralma on üçüncü ayına girerken, daralma ocak ayından beri en yüksek hızda gerçekleşti.

Yeni ihracat siparişleri alt endeksi ise nisanda 49.2 seviyesinden 47.5’e geriledi. Ancak bu gerileme toplam yeni siparişlerdekine kıyasla daha düşük oranda gerçekleşti.

Üretimde yavaşlama devam ederken, istihdamda genel olarak değişim gözlenmedi.

Tedarikçilerin teslimat süreleri, ödeme tahsilatında yaşanan zorluklar nedeniyle nisanda uzamayı sürdürdü.

İmalat PMI istihdam, üretim, yeni siparişler, girdi stokları ve tedarikçilerin teslim süreleri alt endekslerinin ağırlıklandırılması yöntemiyle hesaplanıyor.