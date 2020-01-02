İmalat PMI aralıkta değişmeyerek 49.5’te kaldı; daralma sürüyor

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI), aralık ayında 49.5 ile bir önceki ay ile aynı değeri aldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, kasımda 49.5 değerini almıştı. Endekste 50’nin altı seviyeler daralmaya, üstü büyümeye işaret ediyor.

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İmalat sanayinin üretimini gösteren alt endeks kasım ayında 50.1 değerini alarak 18 ay aradan sonra ilk defa büyümeye geçmişti. Alt endeks aralıkta 50.3 seviyesine yükselerek üretimde sınırlı büyümenin sürdüğüne işaret etti.

Yeni siparişler ve ihracat siparişleri sınırlı daralma kaydetti. İstihdam ise art arda ikinci defa azalarak işverenlerin mevcut kapasite kullanım oranları için yeterli istihdama sahip olduklarına işaret etti.

İmalatçıların girdi fiyatlarındaki artış kasım ayına göre hızlansa da tarihsel ortalamanın altında kaldı. Şirketler maliyet artışını TL’deki değer kaybına bağladı.

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Üç aydır fabrika çıkış fiyatlarını düşüren imalatçılar bu ay hammadde fiyatlarındaki artışı kısmen fiyatlarına yansıttılar.

İmalat PMI istihdam, üretim, yeni siparişler, girdi stokları ve tedarikçilerin teslim süreleri alt endekslerinin ağırlıklandırılması yöntemiyle hesaplanıyor.