I’m Dead – David Shrigley

Britanyalı sanatçı David Shrigley’nin, Jack Russell Terrier cinsi bir köpeğin üzerinde, “Ben ölüyüm” yazan bir pankartı tuttuğu 2010 tarihli eseri.

Eserdeki köpek hayvan postu doldurma yöntemiyle bu hale getirilmiş. Sanatçı, canlı olmayan köpeğin tuttuğu pankart ile ölüm kavramına sembolik bir bakış açısı getiriyor. ‘I’m Dead’in bulunduğu seride doldurulmuş bir kedi de var.

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Shrigley, işsizlik ve kimsesiz çocuklar gibi toplumsal konulara iğneleyici ve mizahi bakış açısıyla biliniyor. Eserleri, kendi deyimiyle ‘karikatür dergisi ve kavramsal sanat’ arasında bir yerlerde konumlanıyor.